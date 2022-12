हिमाचल प्रदेश: सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिमला में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया

Himachal Pradesh, Shimla, Congress, Sukhwinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री बनने जा रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू ( Sukhwinder Singh Sukhu) का शिमला में शनिवार को समर्थकों ने देर रात जोरदार स्वागत किया. सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रविवार को अपने डिप्टी मुकेश अग्निहोत्री के साथ शपथ लेंगे. शनिवार को सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की आधिकारिक घोषणा किए जाने के साथ मीरपुर के नादौन में स्थित उनके पैतृक गांव भाबरा में जश्न मनाया गया. इस जश्न में उनके परिवार और ग्रामीणों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और लोग ढोल-नगाड़े पर नृत्य करते दिखे. महिलाओं ने स्थानीय गीत गाकर खुशी का इजहार किया.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चौथी बार विधायक बने सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.