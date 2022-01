बुली बाई (Bulli Bai) नाम से गिटहब ऐप (GitHub) पर कुछ ऐसी तस्वीरों को शेयर किया गया है जो एक बार फिर विवाद खड़ा चुका है. दरअसल गिटहब ऐप पर बुली बाई नाम से अज्ञात समूह द्वारा मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) की तस्वीरों व उनको नीलाम (Auction) किया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है. शनिवार 1 जनवरी 2022 के दिन बुलीबाई नाम (Bully Bye) से ऐप पर तस्वीरों को अपलोड किया गया है. इस मामले की सूचना मिलते ही हरकत में आई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा है.Also Read - यूपी: PM मोदी बोले- 'कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं का तलाक होता रहे, उनका जीवन नरक बना रहे'

नेताओं ने जताई चिंता

इस मामले पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चिंता जताई है. उन्होंने माग की है कि इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी की जाए. उन्होंने इस मामले पर मुंबई पुलिस के सीपी और डीसीपी क्राइम रश्मि कंरदीकार से बात की है. साथ ही उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि इस तरह की गलत और सेक्सिस्ट साइटों के पीछे लोगों को पकड़ा जाएगा.

इस मामले पर मुंबई पुलिस ने प्रतिक्रिया देते है कहा है कि इस मामले का संज्ञान लिया है. संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं. वहीं मुंबई साइबर पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में जांच शुरू कर दिया है. एक सोशल मीडिय यूजर ने कहा है कि ऐप बुली बाई कुछ वैसा ही काम करता है जैसे सुल्ली डील्स करती थी. बता दें कि बीते वर्ष सुल्ली डील्स (Sulli Deals) नाम के एक ऐप पर भी कुछ ऐसी ही आपत्तिजनकर सामग्रियों को शेयर किया जाता था.