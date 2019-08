नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की 2014 में मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने या ‘इसके विकल्प में’ हत्या के आरोप में अभियोजन चलाने का अनुरोध किया. दिल्ली पुलिस ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर से कहा कि कृपया आरोपी (थरूर) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए, 306 या विकल्प में 302 के तहत आरोप तय करें.

Delhi police urged the court to frame charges against Shashi Tharoor under section 498A (Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty) and 306 (Offence Of Abetment To Suicide) of the IPC. https://t.co/qSTuphVbJX

