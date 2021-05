देहरादून: देश के सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद (Environmentalist) और चिपको आंदोलन के नेता ( Chipko movement leader) सुंदरलाल बहुगुणा (Sundarlal Bahuguna) का शुक्रवार को एम्स, ऋषिकेश (AIIMS, Rishikesh) में COVID-19 से निधन हो गया. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार को प्रकट किया. उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों से की बात, भावुक होकर बोले- Coronavirus ने हमारे अपनो को छीना

पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा 94 वर्ष के थे. उनके परिवार में पत्नी विमला, दो बेटे और एक बेटी है.

एम्स प्रशासन ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आठ मई को बहुगुणा को एम्स में भर्ती कराया गया था. ऑक्सीजन स्तर कम होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी. डॉक्‍टरों की पूरी कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका.

पीएम मोदी ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर दुख जताते हुए कहा, ” श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार को प्रकट किया. उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरे विचार उनके परिवार और कई प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति.”

