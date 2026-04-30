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करिश्मा कपूर के बच्चों को कोर्ट से बड़ी राहत; 30,000 करोड़ की संपत्ति पर रोक, फैमिली विवाद ने लिया नया मोड़
दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसके चलते कोर्ट ने संपत्ति बेचने और बैंक खातों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी.
Karishma Kapoor News: बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला देते हुए उनकी संपत्तियों को फिलहाल सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि जब तक विवाद का समाधान नहीं होता, तब तक इन संपत्तियों को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.
ये मामला खास तौर पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों कियान और समायरा का नाम जुड़ा हुआ है. ये दोनों संजय कपूर की दूसरी शादी से हुए बच्चे हैं. बच्चों ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर ने वसीयत में गड़बड़ी की है और संपत्ति का पूरा ब्योरा अदालत के सामने नहीं रखा.
‘पेश की गई संपत्ति अधूरी’
कियान और समायरा की तरफ से कहा गया है कि पेश की गई संपत्ति सूची अधूरी है. इसमें कई कीमती चीजें शामिल नहीं की गई हैं, जैसे पोलो के लिए इस्तेमाल होने वाले महंगे घोड़े और लग्जरी घड़ियां. इन घड़ियों में रोलेक्स जैसी नामी कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी बताए जा रहे हैं. बच्चों का दावा है कि यह सब जानबूझकर छिपाया गया है ताकि असली संपत्ति की वैल्यू कम दिखाई जा सके.
कोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि संपत्ति को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह की हेराफेरी या नुकसान से बचा जा सके. इसी के चलते अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए प्रिया सचदेवा कपूर को किसी भी संपत्ति को बेचने से रोक दिया है. इसके साथ ही, संजय कपूर के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है.
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