Super Cyclone Amphan: 20 मई के दिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान ने भारी तबाही मचाई है. इस दौरान राज्य में करोड़ों रुपये के नुकसान के साथ साथ कई लोगों की जान भी चली गई. राज्य में अबतक 10-12 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है. वहीं एक अन्य वीडियो कोलकाता एयरपोर्ट की सामने आई है. इस तस्वीर में यह साफ दिखाई दे रहा है कि अम्फान तूफान ने कितनी तबाही मचाई है. यहां कई विमान पार्किंग एरिया में खड़े हैं और वहीं पास में बारिश व तूफान के कारण खूब पानी जमा हुआ है. Also Read - Super Cyclone Amphan: पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान ने मचाई तबाही, मुख्यमंत्री ने कहा- ऐसा सदियों पहले हुआ था

इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कोलकाता एयरपोर्ट का काफी बड़ा भाग जलमग्न हो चुका है. पानी यहां कंधों तक भरा हुआ है. साथ ही रनवे पर निगरानी व मेंटेनेंस के लिए बनाए गए कई केबिनों के भी परखच्चे उड़ गए हैं. साथ ही ये भी जलमग्न हो चुके हैं. कुछ लोग इसका वीडियो बनाते दिखाई दिए. बता दें कि इस बाबत ममता बनर्जी ने बताया कि इस तूफान ने राज्य में कई सौ करोड़ का नुकसान किया है. साथ ही राज्य के कई हिस्सों में अब भी बिजली गुम है व कई लोगों की जान जा चुकी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि ऐसा तूफान इससे पहले 283 साल पहले सन 1737 में आया था. Also Read - Super Cyclone Amphan: बंगाल और ओडिशा में दिखा कयामत का मंजर, तस्वीरें हैं तूफान की बर्बादी का सबूत

West Bengal: A portion of Kolkata Airport flooded in wake of #CycloneAmphan. pic.twitter.com/J4vqFW39no

— ANI (@ANI) May 21, 2020