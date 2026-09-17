धरती के नीचे पल रहा ‘महाखतरा’! सिर्फ 0.02°C की गर्मी बढ़ी तो बिगड़ जाएगा दुनिया का मौसम, नई स्टडी ने मचाई खलबली

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का कहना है कि अल नीनो अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है. साल के अंत तक इसके और अधिक भीषण होने की आशंका है. फरवरी 2027 तक इसके बने रहने की संभावना लगभग 100 फीसदी तक है.

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अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान El Niño के बने रहने की संभावना 100% है. (AI जेनरेटेड)

अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA ने 11 जून 2026 को ऐलान किया कि अल नीनो शुरू हो चुका है. जल्द ही ये ‘सुपर अल नीनो’ में तब्दील हो सकता है. अब मौसम विज्ञानियों ने दुनिया भर के लिए एक बड़ी वॉर्निंग जारी की है. साइंस. कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशांत महासागर में अल नीनो बेहद खतरनाक रूप लेता जा रहा है. ये अब तक के सबसे ताकतवर अल नीनो (सुपर अल नीनो) बनने के रिकॉर्ड से महज 0.02 डिग्री सेल्सियस ही दूर है. अगर ये रेंज पार हो गया, तो दुनिया में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा. फिर अल नीनो अपना भयानक रूप दिखाएगा. इसके कारण दुनिया भर के अलग-अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश में कमी, भयंकर सूखा और तापमान में भारी उछाल आने की आशंका जताई जा रही है.

अल नीनो क्या है?

धरती के मौसम का एक ऐसा सिस्टम है, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, सूखा, गर्मी और तूफानों का खेल बदल सकता है. इसे El Niño कहा जाता है. इस वक्त वैज्ञानिकों की नजर प्रशांत महासागर पर है. यहां सतह के साथ-साथ समुद्र की गहराई में भी असामान्य गर्म पानी जमा हो रहा है. यही गर्म पानी आने वाले महीनों में El Niño को और ताकत दे सकता है.

क्या कहती है स्टडी?

Earth Sciences New Zealand की एक नई स्टडी के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान El Niño के बने रहने की संभावना 100% है. इसके 2027 की शुरुआत तक जारी रहने की भी 100% संभावना जताई गई है. संस्था ने यह भी कहा है कि मौजूदा El Niño रिकॉर्ड के सबसे मजबूत El Niño में बदल सकता है.

आखिर समुद्र के अंदर क्या हो रहा है?

स्टडी बताती है कि El Niño को समझने के लिए सिर्फ समुद्र की सतह का तापमान देखना काफी नहीं है. प्रशांत महासागर की भूमध्यरेखीय पट्टी के नीचे बड़ी मात्रा में गर्म पानी जमा हो सकता है. यही गर्म पानी बाद में समुद्र की सतह तक पहुंचकर पूरे मौसम तंत्र को प्रभावित करता है.

फिलहाल पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में सतह से करीब 150 मीटर की गहराई तक पानी सामान्य से बेहद गर्म है. कई हिस्सों में तापमान की विसंगति 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रही है. कुछ जगहों पर यह 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की गई है. दूसरी ओर, समुद्र के अंदर जमा अतिरिक्त गर्मी भी इस पूरे सिस्टम को ऊर्जा दे रही है.

कुछ डिग्री का बदलाव इतना खतरनाक क्यों?

पहली नजर में समुद्र के तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस का बदलाव बहुत बड़ा नहीं लगता. लेकिन, प्रशांत महासागर जैसे विशाल जल क्षेत्र में इतनी गर्मी का मतलब है कि वातावरण का पूरा संतुलन प्रभावित हो सकता है. El Niño के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का समुद्री सतह तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला जाता है. इसके असर से हवा के दबाव, समुद्री हवाओं और बादलों के बनने की प्रक्रिया में बदलाव आता है. इसके बाद दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और तापमान का पैटर्न बदल सकता है.

इस बार क्यों बढ़ी चिंता?

इस बार El Niño को सिर्फ प्रशांत महासागर की घटना नहीं माना जा रहा है. इसका असर वैश्विक मौसम पर दिखाई दे सकता है. मौजूदा स्थिति इसलिए अहम है, क्योंकि 2026 में अल नीनो तेजी से मजबूत हो रहा है. 14 सितंबर 2026 तक केंद्रीय भूमध्यरेखीय प्रशांत के अल नीनो 3.4 क्षेत्र का 30-दिन का इंडेक्स 2.74°C था. ये मजबूत अल नीनो की कैटेगरी में आता है. जबकि रिलेटिव नीनो 3.4 इंडेक्स भी 1.95°C पर था. वैज्ञानिक मॉडल आने वाले महीनों में इसके और मजबूत होने की संभावना दिखा रहे हैं. Copernicus के मुताबिक अगस्त 2026 में वैश्विक समुद्री सतह का तापमान भी रिकॉर्ड स्तर के आसपास रहा है. यानी खतरा बढ़ रहा है.