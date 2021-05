Assembly Election Results 2021: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव (Election Results) के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. हालांकि रुझानों में बंगाल में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की बड़ी जीत दिख रही है. वहीं, केरल और असम में सत्ताधारी दल की ही वापसी नजर आ रही है. यानी केरल ( Kerala result) में लेफ्ट (Left) और असम (Assam result) में बीजेपी (BJP) की सरकार बनती दिख रही है. उधर, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी डीएमके सरकार बनाने की ओर अग्रसर दिख रही है. फिलहाल ये रुझान हैं लेकिन परिणाम भी इसके आस-पास ही रहेगा. पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की बात की जाए तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) 206 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं BJP 83 सीटों पर आगे चल रही है. नंदीग्राम में ममता बनर्जी और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी लगातार एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं. Also Read - अखिलेश यादव ने ये स्पेशल फोटो शेयर कहा- दीदी जिओ दीदी, आपने तो BJP की...

उधर, असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) वापसी करती दिख रही है. यहां भारतीय जनता पार्टी 80 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस ने 45 सीटों पर बढ़त बना रखी है. तमिलनाडु में सत्ता का परिवर्तन होता दिख रहा है. रुझानों में DMK को यहां बहुमत मिलता दिख रहा है. यहां डीएमके 130 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है. उधर, केरल में LDF एक बार फिर वापसी दिख रही है. एलडीएफ फिलहाल 87 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है. Also Read - प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, 'भाजपा जो भी सीटें जीतेगी वो EC की वजह से जीतेगी'

चुनावी रुझान सामने आने के बाद अखिलेश यादव, अरविंद कजेरीवाल, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, लालू यादव तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी. Also Read - Puducherry Vidhan Sabha Elections Results: पुडुचेरी में सत्ता की ओर NDA, करारी हार की ओर कांग्रेस; जानिए कब तक आएंगे स्पष्ट नतीजे

अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘प. बंगाल में भाजपा की नफ़रत की राजनीति को हराने वाली जागरुक जनता, जुझारू सुश्री ममता बनर्जी जी व टीएमसी के समर्पित नेताओं व कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई! ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष ‘दीदी ओ दीदी’ का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है. # दीदी_जिओ_दीदी.

Heartfelt congratulations @vijayanpinarayi sir.

People of Kerala have reposed faith in you becoz of ur pro-people governance.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 2, 2021