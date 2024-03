अजमेर के पास मालगाड़ी से टक्कर के बाद पटरी से उतरी सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन, एक ही ट्रैक पर आ गई थी दोनों Train

Train Drilled: राजस्थान के अजमेर में एक मालगाड़ी से टक्कर के बाद साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कम से कम चार डिब्बे और इंजन पटरी से उतर जाने से कई यात्रियों को मामूली चोटें आईं. यह घटना रात करीब 1.04 बजे मदार रेलवे स्टेशन के पास हुई जब ट्रेन संख्या 12548, साबरमती-आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मालगाड़ी से टकरा गई.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन टक्कर को टाल नहीं सके. उत्तर पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 12548, साबरमती-आगरा कैंट, अजमेर के पास मदार में होम सिग्नल के पास पटरी से उतर गई, जिसके कारण इंजन और चार जनरल डिब्बे पटरी से उतर गए. इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है.

#WATCH | Rajasthan: Four coaches including the engine of a passenger train travelling from Sabarmati-Agra Cantt derailed near Ajmer. Further details awaited. pic.twitter.com/fX9VeLKw2e

— ANI (@ANI) March 18, 2024