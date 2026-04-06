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आप इतने बड़े नहीं हो गए, जमीन पर रहिए... आखिर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पर क्यों SC ने क्यों लगाई फटकार

ये मामला न्यायिक अधिकारियों को धमकी देने और घेराव से जुड़ा है. SIR से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारी बुधवार को मालदा के BDO ऑफिस पहुंचे थे. इनमें तीन महिलाएं थीं. तभी वोटर लिस्ट में नाम कटने के विरोध में हजारों लोगों ने ऑफिस को घेर लिया था.

Published date india.com Updated: April 6, 2026 7:59 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
आप इतने बड़े नहीं हो गए, जमीन पर रहिए... आखिर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पर क्यों SC ने क्यों लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मालदा मामले से जुड़ी सभी FIR की जांच NIA को सौंप दी है.

पश्चिम बंगाल के मालदा में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस घटना को गंभीर मानते हुए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आदेश पारित करते हुए NIA को मालदा मामले से जुड़े सभी 12 मामलों की जांच सौंप दी है. मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से पूछा, “आप फोन क्यों नहीं उठाते?” इस मामले की सुनवाई के दौरान NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 11 FIR दर्ज की जा चुकी है.

CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने मुख्य सचिव से कहा, “आप हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों को भी गंभीरता से नहीं लेते.” वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मुख्य सचिव ने सफाई दी कि वो दिल्ली में बैठक में थे. उन्हें कोई कॉल नहीं मिला. इस पर जस्टिस बागची ने कहा, “आप इतने ऊंचे नहीं हो सकते कि मुख्य न्यायाधीश आप तक पहुंच ही न सकें. कृपया जमीन पर रहिए.”  जस्टिस बागची ने ये भी कहा कि अगर मुख्य सचिव फोन पर उपलब्ध होते, तो स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था.

दूसरे अधिकारियों से भी मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था ढह गई है. बेंच ने राज्य के गृह सचिव, DGP और अन्य अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर जवाब मांगा. मामले की जांच के लिए NIA टीम शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचेगी.

क्या है मामला?
ये मामला न्यायिक अधिकारियों को धमकी देने और घेराव से जुड़ा है. SIR से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारी बुधवार को मालदा के BDO ऑफिस पहुंचे थे. इनमें तीन महिलाएं थीं. तभी वोटर लिस्ट में नाम कटने के विरोध में हजारों लोगों ने ऑफिस को घेर लिया. करीब 9 घंटों तक चले हंगामे के बाद प्रदर्शनकारी जब नहीं हटे, तो पुलिस की मदद लेनी पड़ी. पुलिस सुरक्षा में अधिकारियों को बाहर ले जाया गया. इस दौरान भी रास्ते में बैरेकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई.

NIA की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि एक महिला जज को वर्कप्लेस पर पहुंचने से रोका गया था. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वही महिला जज थीं, जो वीडियो में रोती नजर आई थीं.

मामले में कितनी FIR?
NIA ने यह भी बताया कि एक FIR महिला अधिकारी को प्रवेश से रोकने, दूसरी घेराव और तीसरी स्थानीय पुलिस की लापरवाही को लेकर दर्ज की गई है. अलग-अलग क्षेत्रों में नाकेबंदी को लेकर 9 FIR भी दर्ज की गई हैं. कुल मिलाकर 11 मामलों में जांच चल रही है. इसके साथ ही 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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SIR में मालदा से कितने नाम काटे गए?
मालदा जिले में 100 से ज्यादा गांवों की मतदाता सूची SIR से प्रभावित हुई है. SIR में हर गांव से कितने लोगों के नाम काटे गए? यह आंकड़ा प्रशासन ने जारी नहीं किया है, लेकिन ग्राम पंचायतों से मिली जानकारी के अनुसार शिलालमपुर कालियाचक-2 से 427 लोगों के नाम हटाए गए. कुछ अन्य गांवों में 50 से 200 तक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबर है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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