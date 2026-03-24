  • Hindi
  • India Hindi
  • Supreme Court Big Verdict On Sc Status After Religious Conversion Know All Answers Here

SC-ST रिजर्वेशन स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश? जानिये पूरी डिटेल्स

SC status after religious conversion: यह विवाद तब शुरू जब एससी केटेगरी के शख्स ने ईसाई धर्म अपना लिया था. धर्म अपनाने के बाद वह उस धर्म के प्रचार-प्रसार में जुट गया. हालांकि, कुछ लोगों ने मना करने पर उसने एससी-एसटी एक्ट के FIR दर्ज करा दिया. आरोपित शख्स ने एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी. उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. आइये जानते हैं पूरा मामला...

Published date india.com Published: March 24, 2026 12:41 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Conversion quahed sc status
धर्म परिवर्तन करने पर SC स्टेटस खत्म हो जाएगा? (इमेज सांकेतिक है, AI से बनाई गई है)

SC-ST Act conversion case news: क्या धर्म बदलने के बाद भी आपका जाति प्रमाण पत्र और उससे मिलने वाले लाभ सुरक्षित रहते हैं? क्या धर्म बदलने के बाद एससी केटेगरी का शख्स एससी-एसटी एक्ट के तहत FIR दर्ज करा सकता है, एससी-एसटी एक्ट का लाभ कौन से धर्म के लोग उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में इन सभी सवालों के जवाब दिया है. आइये जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से….

कैसे शुरू हुआ मामला?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक पादरी ने कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट और जातिगत अपमान का आरोप लगाते हुए SC-ST एक्ट में FIR दर्ज कराई थी. आरोपियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि पादरी ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, इसलिए वह दलित होने का दावा नहीं कर सकता. हाई कोर्ट ने आरोपियों की इस चुनौती को स्वीकार किया और पादरी के केस को खारिज कर दिया. वहीं, हाई कोर्ट के फैसले को एससी से कन्वर्ट होकर पादरी बने शख्स ने विशेष अनुमति याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

भारत सरकार किसानों के लिए कितनी योजनाएं चला रही है? हर महीने देती है इतनी मदद, जानिए डिटेल्स 9

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट  में जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि संविधान का अनुसूचित जाति आदेश, 1950 के तहत SC स्टेटस के नियम स्पष्ट हैं. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है, तो वह अपनी अनुसूचित जाति का स्टेटस खो देता है. यह फैसला एक पादरी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है.

1950 के आदेश का ‘क्लॉज 3’

संविधान के 1950 के आदेश का क्लॉज 3 यह निर्धारित करता है कि कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के तहत लगाई गई पाबंदियां एब्सोल्यूट (Absolute) हैं, यानी इनमें कोई अपवाद नहीं है. यदि आपका धर्म क्लॉज 3 में निर्दिष्ट धर्मों से अलग है, तो आप SC के लाभ नहीं ले पाएंगे. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध, हिंदू और सिखों को एससी स्टेटस में रियायतें दी.

आंध्र प्रदेश HC का फैसला बरकरार

इस मामले की शुरुआत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से हुई थी, जिसने अपने फैसले में कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद कोई व्यक्ति अपने पुराने SC स्टेटस का दावा नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराते हुए बरकरार रखा है. कोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट का तर्क कानूनी रूप से पूरी तरह से सटीक है और इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या कन्वर्जन के बाद SC/ST Act के तहत FIR संभव?

इस मामले में अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एक धर्मांतरित व्यक्ति SC/ST एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है? कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाता, इसलिए वह इस विशेष कानून के तहत संरक्षण या FIR दर्ज कराने का हकदार नहीं है. यह सुरक्षा केवल उन समुदायों के लिए है जो संवैधानिक रूप से इसमें शामिल हैं.

ईसाइयत में जाति व्यवस्था

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस हरिनाद एन ने अपने फैसले में कहा था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं होती. चूंकि इस धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसमें जाति के आधार पर भेदभाव का तर्क नहीं दिया जा सकता. हाई कोर्ट ने पादरी के दलीलों को खारिज करते हुए FIR को रद्द करने का आदेश दिया था. पादरी ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के जरिए चुनौती दी.

क्या जन्म की जाति हमेशा बनी रहती है?

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जाति जन्म से तय होती है और धर्म बदलने से यह नहीं बदलती. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘स्टेटस’ एक कानूनी परिभाषा है, भले ही कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से उसी पृष्ठभूमि का रहे, लेकिन कानून की नजर में धर्म परिवर्तन करते ही उसे मिलने वाले वैधानिक लाभ, आरक्षण और अधिकार तुरंत समाप्त हो जाते हैं.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.