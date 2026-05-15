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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कार-पूलिंग और WFH... PM मोदी की फ्यूल बचाने की अपील के बाद SC ने बदला काम का तरीका
फ्यूल बचाने और रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान अपनाए गए उपायों को दोबारा इस्तेमाल करने पर जोर दिया है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से सप्लाई चेन पर सबसे बुरा असर पड़ा है. कई देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्यूल बचाने और रिसोर्सेज का सोच-समझकर इस्तेमाल करने की अपील की है. इसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और एमपी की सरकारों ने काम करने का तरीका बदला है. इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने काम का तरीका बदल दिया है.
अदालत ने सोमवार और शुक्रवार को मामलों की सुनवाई सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से करने का फैसला किया है. वहीं, दो दिन के वर्क फ्रॉम होम और कार-पूलिंग पर भी जोर दिया है.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
कोविड-19 महामारी के बाद से शुरू हुई डिजिटल सुनवाई को अब एक स्थायी और व्यवस्थित ढांचे में शामिल किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, अब सभी मिसलेनियस डेज यानी सोमवार, शुक्रवार और अन्य निर्धारित दिनों में मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. इस फैसले के तहत कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वीडियो लिंक समय पर भेजे जाएं. तकनीकी सहायता सुचारू रूप से उपलब्ध रहे, ताकि किसी भी पक्ष को परेशानी न हो.
कार-पूलिंग को मिलेगा बढ़ावा
सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि आपस में कार-पूलिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि फ्यूल की खपत को कम किया जा सके. साथ में रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो. यह कदम मौजूदा हालात और ऊर्जा संरक्षण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इसका मकसद पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम करना भी है.
2 दिन का वर्क फ्रॉम होम
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है. आदेश के मुताबिक, हर ब्रांच और सेक्शन में 50% कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे. हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाकी स्टाफ ऑफिस में मौजूद रहेगा, ताकि कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे. कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे वर्क फ्रॉम होम के दौरान फोन पर उपलब्ध रहें. जरूरत पड़ने पर तुरंत ऑफिस आने के लिए तैयार रहें.
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किन राज्यों ने लागू की कौन सी व्यवस्था?
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए. आदेश में कहा गया कि प्राइवेट कंपनियों से भी ऐसा करने के लिए कहेंगे. अब 50% ऑनलाइन मीटिंग होगी. श्रम विभाग और अन्य विभागों को 20% कम फ्यूल मिलेगा.
- दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक मेट्रो, DTC से चलेंगे. मंत्रियों की विदेशी यात्राएं स्थगित कर दी गईं हैं. दिल्ली सरकार तीन महीने तक बड़े पब्लिक इवेंट नहीं करेगी.
- वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने सचिवालय और निदेशालय स्तर पर AC का टेंपरेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का आदेश दिया है.
- इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल यात्रा और कारपूलिंग को बढ़ावा देने को कहा गया है.
- 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था अपनाने पर भी जोर दिया है.
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