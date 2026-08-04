Student Protest Cases: प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! कोर्ट ने साफ किया कौन बचेगा और किस पर जारी रहेगी कार्रवाई

NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले कानून के अनुसार वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन गंभीर अपराधों के आरोपियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

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छात्रों पर दर्ज केस बंद हो सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले कानून के अनुसार वापस लिए जा सकते हैं.

यह राहत हत्या, बलात्कार और बाल यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों वाले लोगों को नहीं मिलेगी.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के अंतरिम आदेश को गलत तरीके से समझा जा रहा था.

मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होगी, जब केंद्र और राज्य अपना जवाब दाखिल करेंगे.

NEET प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 3 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है. कोर्ट ने कहा कि NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को राज्य सरकारें (दिल्ली सहित) कानून के अनुसार बंद या वापस ले सकती हैं. हालांकि, यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर पहले से गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोप हैं. indianexpress.com के मुताबिक, यह मामला जुलाई 2026 में NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़ा है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर ‘संसद चलो’ मार्च निकाला गया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए. कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गईं.

28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की तीन-जज बेंच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना ने अंतरिम आदेश दिया था. इसमें कहा गया था कि दिल्ली और अन्य राज्य FIR की जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई (coercive measures) न की जाए. हालांकि, आपराधिक इतिहास (criminal antecedents) वाले लोगों को यह सुरक्षा नहीं मिलेगी. साथ ही नाबालिगों को रिहा करने का निर्देश भी दिया गया था. इस आदेश को लेकर कुछ भ्रम पैदा हो गया था. प्रदर्शनकारियों और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे मामलों को वापस लेने में अड़चन आ सकती है, जबकि केंद्र सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.

कोर्ट का नया स्पष्टीकरण

3 अगस्त की सुनवाई में बेंच ने साफ किया कि 28 जुलाई के आदेश की कुछ धाराओं को गलत समझा जा रहा है. कोर्ट ने कहा- दिल्ली या किसी भी अन्य राज्य को कानून के अनुसार आपराधिक मामलों को बंद करने या वापस लेने की स्वतंत्रता है. “आपराधिक इतिहास” शब्द का मतलब सिर्फ गंभीर और जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, बाल यौन शोषण आदि से है. छोटी-मोटी या राजनीतिक मामलों वाले लोगों को इससे बाहर नहीं रखा जाएगा. indianexpress.com के मुताबिक, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से कहा कि सरकार अपने आश्वासन पर गंभीर है. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन स्थल पर 2,738 ऐसे लोग पहुंचे थे जिन पर हत्या, बलात्कार और बाल शोषण जैसे गंभीर मामलों के आरोप हैं. मेहता ने कहा कि मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया (semantics) पर दोनों पक्ष बातचीत करके समाधान निकाल सकते हैं.

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

सुनवाई में पुलिस की अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप भी उठे. वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि कुछ जगहों पर बिना वर्दी वाले लोगों, नाखून वाले लाठियों और पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ. याचिकाकर्ताओं ने चेहरे की पहचान तकनीक (facial recognition) के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और निजता के उल्लंघन की बात कही. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि न तो अत्यधिक बल इस्तेमाल करने वाले पुलिस अधिकारियों को संरक्षण मिलेगा और न ही प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वाले कठोर अपराधियों को. कोर्ट ने पेलेट गन के इस्तेमाल पर प्रोटोकॉल तय करने का भी संकेत दिया.अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होगी. तब तक केंद्र और राज्यों को जवाबी हलफनामे दाखिल करने होंगे.

आगे की प्रक्रिया

मामलों को वापस लेने के लिए FIR को अलग-अलग श्रेणियों में बांटना होगा. एक छात्रों के खिलाफ और दूसरी गंभीर अपराधियों के खिलाफ. इसके बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है या लोक अभियोजक अदालत से अभियोजन वापस लेने की अनुमति मांग सकते हैं. यह प्रक्रिया तुरंत नहीं, बल्कि कानूनी तरीकों से होगी और इसमें समय लग सकता है.यह फैसला उन हजारों छात्रों के लिए राहत भरा है जो NEET पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुए थे. साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधियों को कोई छूट न मिले.