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वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगी वी. मोहना, कॉलेजियम ने भेजा केंद्र को प्रस्ताव

Supreme Court Judges:सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नए जजों की नियुक्ति के लिए पांच नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं. इनमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ वकील वी मोहना शामिल हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: May 27, 2026, 11:13 PM IST
supreme court judges
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Supreme Court Judges: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को पांच नामों की सिफारिश भेजी है. इन नामों में कई बड़े हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ महिला वकील शामिल हैं. अगर केंद्र सरकार इन नामों को मंजूरी दे देती है, तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति हो सकती है. इस फैसले के बाद न्यायपालिका में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

किन-किन नामों की हुई सिफारिश

कॉलेजियम ने जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पल्ली के नाम सुझाए हैं. इनके अलावा वरिष्ठ वकील वी मोहना का नाम भी भेजा गया है. बताया जा रहा है कि यह फैसला 22 और 27 मई को हुई बैठकों में लिया गया.

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वी मोहना बना सकती हैं बड़ा रिकॉर्ड

अगर केंद्र सरकार वी मोहना के नाम को मंजूरी दे देती है, तो वह सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली ग्यारहवीं व्यक्ति बन जाएंगी. साथ ही वह रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद ऐसा करने वाली दूसरी महिला होंगी. वी मोहना सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं और कई बड़े मामलों में हिस्सा ले चुकी हैं. महिला अधिकारियों को सेना में परमानेंट कमीशन दिलाने वाले ऐतिहासिक केस में भी उनका अहम योगदान रहा था.

कौन हैं जस्टिस शील नागू ?

जस्टिस शील नागू इस समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं. उनका मूल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश है. वह जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी विवाद की जांच समिति का भी हिस्सा रहे हैं. वहीं जस्टिस श्री चंद्रशेखर फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और पहले झारखंड हाई कोर्ट से जुड़े रहे हैं. जस्टिस संजीव सचदेवा दिल्ली हाई कोर्ट से आए हैं, जबकि जस्टिस अरुण पल्ली जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को भी सही माना

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को भी वैध बताया है. अदालत ने कहा कि Election Commission of India को मतदाता सूची सही रखने के लिए यह प्रक्रिया करने का पूरा अधिकार है. कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने कानून के तहत काम किया है और प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली. अदालत ने साफ कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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