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'जिनसे पैसे लेते हो, उनको ही भिखारी कहते हो...' दहेज और बहू के परिवार की बेइज्जती पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट

यह पूरा मामला दहेज हत्या और खुदकुशी के लिए उकसाने से जुड़ा हुआ था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लड़के वालों के पुराने बर्ताव पर बार-बार गहरी नाराजगी जताई.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 29, 2026, 5:08 PM IST
'जिनसे पैसे लेते हो, उनको ही भिखारी कहते हो...' दहेज और बहू के परिवार की बेइज्जती पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और बहू-बेटियों के अपमान पर बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दहेज को लेकर बड़ी टिप्पणी की. अदालत ने कहा, “लड़कों को शादी के बाद दूसरों की बेटियों और उनके परिवार का अपमान करने का कोई हक नहीं है. समाज में अब यह मैसेज जाना जरूरी है कि दुल्हन या उसके मायके वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी.”

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा- “शर्म की बात है. जिनसे पैसे लेते हो, उनको ही भिखारी कहते हो.” इसके बाद अदालत ने दहेज मामले के आरोपी पति और उसके परिवार को राहत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया.

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क्या है पूरा मामला?
लाइव लॉ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला 2010 का था और छत्तीसगढ़ से जुड़ा था. इसमें शादी के तीन साल के भीतर एक महिला की ससुराल में फांसी लगने से मौत हो गई थी. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि महिला को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

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कोर्ट ने लड़के वालों के बर्ताव पर जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लड़के वालों के पुराने बर्ताव पर बार-बार गहरी नाराजगी जताई. इस दौरान जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया, “आखिर लड़के, लड़कियों से शादी ही क्यों करते हैं. जब उन्हें बाद में लड़की और उसके पूरे परिवार का अपमान ही करना होता है?”

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पर तो सिर्फ IPC की धारा 498A (दहेज प्रताड़ना) के तहत आरोप लगे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “आपको तो खुश होना चाहिए कि आप पर सिर्फ धारा 498A लगी है. इसमें सिर्फ 3 साल की ही सजा का प्रावधान है.”

SC ने लड़की के परिवार को भी दिया था मैसेज
वहीं, एक अन्य मामले में अदालत ने लड़की वालों को सख्त मैसेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ घरेलू क्रूरता, घरेलू हिंसा और दहेज मांग से संबंधित कार्यवाहियों को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा, “सिर्फ महिला को एडजस्ट करने के लिए कहने पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.”

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जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ केवल सामान्य, व्यापक और बिना ठोस विवरण वाले आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमा जारी नहीं रखा जा सकता. अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया गया था.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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