Supreme Court Comment on Farmers Protest- Modi govt revoke farm laws immediately: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. इस बारे में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. इस मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप इन कानूनों को नहीं हटा सकते तो हम इसे हटा देंगे. आप आंदोलन का समाधान निकालिए. समिति गठित कर मसले को सुलझाइए. Also Read - Farmers Protest And Farm Law: सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, फैसले पर टिकी हैं सबकी नजरें

Also Read - Haryana: करनाल में पुलिस और किसानों के बीच हु्ई भिड़ंत, सीएम खट्टर ने रद्द की अपनी रैली

revoke farm laws immediately Also Read - स्वरा भास्कर के साथ इन हस्तियों ने टिकरी बॉर्डर पहुंचकर दिया किसानों को समर्थन, हुआ कॉन्सर्ट का आयोजन