सुप्रीम कोर्ट 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 12 अक्टूबर को करेगा. जस्टिस अब्दुल नजीर (Justice Abdul Nazeer) की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने आज बुधवार को कहा कि यदि याचिकाएं एक सैद्धांतिक प्रक्रिया की दृष्टि से दायर की गई हैं तो इनका संज्ञान लिया जाएगा.Also Read - सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, पहली बार आठ लाख लोगों ने देखा सीधा प्रसारण

पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल रहे. जिसमें केंद्र के आठ नवंबर, 2016 के निर्णय को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. Also Read - 'असली' शिवसेना किसकी? चुनने के लिए निर्वाचन आयोग इस नियम का लेगा सहारा; जानें क्या बोले CEC

मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 की देर शाम 500 और 1000 रुपये की करेंसी को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था. दरअसल मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में काले धन के संचलन को रोकने के उपाय के रूप में बड़े नोटों को बंद करने की घोषणा की थी. Also Read - नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की होगी सुनवाई, पांच-सदस्यीय संविधान पीठ गठित

Supreme Court constitution bench will hear tomorrow pleas challenging the Centre's decision to demonetize currency notes of Rs 500 & Rs 1000. Five Judge bench headed by Justice Abdul Nazeer will hear the matter tomorrow

