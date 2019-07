नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को एक निश्चित समय सीमा के भीतर बागी विधायकों के इस्तीफे के बारे में फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि राज्य के विधायक विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं है. कांग्रेस-जद (एस) के 15 बागी विधायकों ने अपनी याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को उनके इस्तीफे पर जल्द फैसला लेेने का निर्देश जारी करने की मांग की थी. मंगलवार को याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने आज फैसला सुनाने का कहा था.

Supreme Court says, “Karnataka MLAs not compelled to participate in the trust vote tomorrow.” https://t.co/qSfPf8oQ2x

