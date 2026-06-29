सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा 'राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस' में जल्द सुनवाई, जानें अदालत ने क्या कहा

Ram Mandir Theft Case: सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर दान में चोरी के मामले की जांच की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

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कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले शख्स ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों है. (photo credit, IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं

याचिक में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है

कोर्ट की छुट्टियों के बाद याचिका को रेगुलर बेंच के सामने लिस्ट किया जाएगा

पुलिस ने चंपत राय का बयान भी दर्ज किया है, सभी आरोपी आज कोर्ट के सामने पेश होंगे

Ram Mandir Theft Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जून ) को राम मंदिर दान में कथित चोरी के मामले की जांच की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले शख्स ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों है. अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से यह याचिका दायर की गई है.

कब होगी राम मंदिर चंदा चोरी केस की सुनवाई ?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोर्ट की छुट्टियों के बाद इसे रेगुलर बेंच के सामने लिस्ट किया जाए. याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान के कथित गबन की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी. इसमें मांग की गई है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) करे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि इस मामले में अभी तुरंत दखल देने की ज़रूरत नहीं है. यानी सुनवाई अब 12 जुलाई के बाद ही होगी.

सभी 8 आरोपी आज अयोध्या कोर्ट में पेश होंगे

राम मंदिर दान गबन के कथित मामले में सभी आठ आरोपियों को सोमवार को अयोध्या में भ्रष्टाचार निरोधक कानून मामलों की स्पेशल कोर्ट में न्यायिक हिरासत की कार्यवाही के लिए पेश किया जाना है. शुक्रवार को रिमांड मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को सोमवार तक जेल भेज दिया गया था.

बार एसोसिएशन की बैठक

स्थानीय बार एसोसिएशन यह तय करने के लिए बैठक कर रही है कि क्या उसके वकील उनका प्रतिनिधित्व करेंगे. अयोध्या कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

जांच में क्या पता चला ?

राम मंदिर दान में चोरी के कथित मामले में हाल के हफ़्तों में काफ़ी प्रगति हुई है. पुलिस ने छापेमारी की है, नकद, गहने और वित्तीय दस्तावेज़ बरामद किए हैं. पुलिस ने चंपर राय के बयान भी दर्ज कर लिए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया है कि चल रही जांच के तहत लगभग 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाने की उम्मीद है.