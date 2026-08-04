साइबर ठगों की अब खैर नहीं! पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए आएगी नई व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

Digital Arrest: जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड के मामलों में भी तेजी आई है. इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), केंद्र सरकार, राज्यों और पुलिस एजेंसियों को कई निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि अब साइबर ठगी से जुड़े मामलों में बैंकों, जांच एजेंसियों और सरकार के बीच तालमेल जरूरी है. साथ ही लोगों का पैसा सुरक्षित रखने और शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने RBI को चार हफ्ते के अंदर सभी बैंकों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर जारी करने का निर्देश दिया. यह SOP म्यूल अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर ठगी से जुड़े बैंक खातों से निपटने का तरीका तय करेगी. अदालत ने कहा कि अगर किसी बैंक खाते का संबंध साइबर फ्रॉड से मिलता है, तो उस खाते से पैसे निकालने यानी डेबिट ट्रांजैक्शन पर अस्थायी रोक लगा दी जाए.
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस SOP में शिकायत दर्ज करने और पीड़ित का पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया आसान और स्पष्ट होनी चाहिए. इसके अलावा लोगों को इन सुविधाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पुलिस एजेंसियों को जल्द से जल्द प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने का आदेश दिया है. साथ ही जिन राज्यों में अभी तक State Cyber Crime Coordination Centre नहीं बना है, उन्हें 4 हफ्ते के अंदर इसे स्थापित करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने e-Zero FIR सिस्टम लागू करने पर भी जोर दिया, ताकि साइबर अपराध की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सके. इसके अलावा सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि बैंक खाते फ्रीज होने से जुड़े मामलों में प्रभावित लोगों को पहले इस शिकायत निवारण व्यवस्था का उपयोग करने की सलाह दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एक Inter-Departmental Committee बनाई जाए, जो यह तय करेगी कि साइबर ठगी के मामलों में बैंक और अन्य संबंधित संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी होगी. यही समिति यह भी सुझाव देगी कि पीड़ितों को मुआवजा किस तरह और किन परिस्थितियों में दिया जाए. कोर्ट का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से न केवल डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर लगाम लगेगी, बल्कि पीड़ितों को जल्दी न्याय और आर्थिक राहत मिलने का रास्ता भी आसान होगा.
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