एक-एक पैसा ठाकुरजी की तिजोरी में जाना चाहिए... बांके बिहारी मंदिर के चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बांके बिहारी मंदिर की मैनेजमेंट कमिटी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान मंदिर की व्यवस्थाओं और चंदे के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए. सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने अदालत के सामने हाई पावर कमिटी की स्टेटस रिपोर्ट रखी.

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रिपोर्ट के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर के खाते में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है. (PTI)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जारी विवाद के बीच वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार (25 अगस्त) को कहा कि बांके बिहारी मंदिर में चढ़ने वाले चंदे का एक-एक पैसा मंदिर की तिजोरी तक पहुंचना चाहिए. दान की रकम में किसी भी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. यह टिप्पणी मंदिर में कथित चंदा चोरी से जुड़ी एक स्टेटस रिपोर्ट सामने आने के बाद हुई.

बांके बिहारी मंदिर की मैनेजमेंट कमिटी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान मंदिर की व्यवस्थाओं और चंदे के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए. सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने अदालत के सामने हाई पावर कमिटी की स्टेटस रिपोर्ट रखी.

रिपोर्ट में चंदे की रकम से जुड़ी अनियमितताओं का जिक्र

रिपोर्ट में मंदिर में कथित तौर पर चंदे की रकम से जुड़ी अनियमितताओं का जिक्र किया गया. अदालत को तस्वीरें और एक वीडियो भी दिखाए गए. वीडियो में कथित तौर पर तीन लोगों को मंदिर की गोलक यानी दान पेटी के सामने खड़े होकर श्रद्धालुओं से पैसे लेते हुए दिखाया गया. आरोप है कि ये लोग श्रद्धालुओं से मिलने वाली रकम को मंदिर की गोलक में डालने के बजाय पॉलीथीन की थैलियों में जमा कर रहे थे.

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मंदिर के खाते में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम

बांके बिहारी मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में शामिल है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे की रकम भी काफी बड़ी होती है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह तथ्य सामने आ चुका है कि मंदिर के खाते में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है. ऐसे में मंदिर के चंदे की सुरक्षा और उसके सही इस्तेमाल का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है.

Supreme Court directed that “every penny” donated at the Bankey Bihari Temple in Vrindavan must first be credited to the deity’s funds through designated donation boxes or online payments. Supreme Court warned that any attempt by sevayats or any other person to obstruct this… pic.twitter.com/LlzeBtsVWa — ANI (@ANI) August 25, 2026

मंदिर के प्रबंधन पर पहले से चल रहा विवाद

बांके बिहारी मंदिर का मामला सिर्फ चंदे तक सीमित नहीं है. मंदिर के प्रशासन, सेवायतों की भूमिका, दर्शन व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. प्रशासनिक गतिरोध और सेवायतों के बीच विवाद के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होने की बात सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में मंदिर की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी. इस समिति की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार को दी गई थी.

समिति को मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों को देखने की जिम्मेदारी दी गई थी.

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