EnglishHindi

एक-एक पैसा ठाकुरजी की तिजोरी में जाना चाहिए... बांके बिहारी मंदिर के चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बांके बिहारी मंदिर की मैनेजमेंट कमिटी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान मंदिर की व्यवस्थाओं और चंदे के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए. सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने अदालत के सामने हाई पावर कमिटी की स्टेटस रिपोर्ट रखी.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 25, 2026, 4:10 PM IST
एक-एक पैसा ठाकुरजी की तिजोरी में जाना चाहिए... बांके बिहारी मंदिर के चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
रिपोर्ट के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर के खाते में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है. (PTI)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जारी विवाद के बीच वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार (25 अगस्त) को कहा कि बांके बिहारी मंदिर में चढ़ने वाले चंदे का एक-एक पैसा मंदिर की तिजोरी तक पहुंचना चाहिए. दान की रकम में किसी भी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. यह टिप्पणी मंदिर में कथित चंदा चोरी से जुड़ी एक स्टेटस रिपोर्ट सामने आने के बाद हुई.

बांके बिहारी मंदिर की मैनेजमेंट कमिटी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान मंदिर की व्यवस्थाओं और चंदे के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए. सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने अदालत के सामने हाई पावर कमिटी की स्टेटस रिपोर्ट रखी.

और पढ़ें: वृंदावन: बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं पर गिरा छज्जा; कई घायल

रिपोर्ट में चंदे की रकम से जुड़ी अनियमितताओं का जिक्र

रिपोर्ट में मंदिर में कथित तौर पर चंदे की रकम से जुड़ी अनियमितताओं का जिक्र किया गया. अदालत को तस्वीरें और एक वीडियो भी दिखाए गए. वीडियो में कथित तौर पर तीन लोगों को मंदिर की गोलक यानी दान पेटी के सामने खड़े होकर श्रद्धालुओं से पैसे लेते हुए दिखाया गया. आरोप है कि ये लोग श्रद्धालुओं से मिलने वाली रकम को मंदिर की गोलक में डालने के बजाय पॉलीथीन की थैलियों में जमा कर रहे थे.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: SIT रिपोर्ट के बाद चंपत राय ने शेयर किया लेटर, पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र पर लगाए संगीन आरोप

मंदिर के खाते में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम

बांके बिहारी मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में शामिल है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे की रकम भी काफी बड़ी होती है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह तथ्य सामने आ चुका है कि मंदिर के खाते में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है. ऐसे में मंदिर के चंदे की सुरक्षा और उसके सही इस्तेमाल का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है.

मंदिर के प्रबंधन पर पहले से चल रहा विवाद

बांके बिहारी मंदिर का मामला सिर्फ चंदे तक सीमित नहीं है. मंदिर के प्रशासन, सेवायतों की भूमिका, दर्शन व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. प्रशासनिक गतिरोध और सेवायतों के बीच विवाद के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होने की बात सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में मंदिर की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी. इस समिति की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार को दी गई थी.

समिति को मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों को देखने की जिम्मेदारी दी गई थी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में नया खुलासा- VIP दर्शन के लिये भी वसूले जाते थे पैसे- जानिये कैसे चलता था पूरा गेम

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.