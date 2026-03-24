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'इतना ED-ED मत कहिए…' सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल को कड़ी चेतावनी, ममता केस ने छेड़ी बड़ी संवैधानिक बहस
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि ईडी (ED) अधिकारियों के भी मौलिक अधिकार हैं. ममत बनर्जी (Mamata Banerjee) से जुड़े मामले में कोर्ट ने सिर्फ एजेंसी नहीं, बल्कि व्यक्तियों के अधिकारों पर ध्यान देने की जरूरत बताई.
SC on Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हाल ही में हुई सुनवाई ने एक बड़े संवैधानिक सवाल को जन्म दे दिया है. मामला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच टकराव से जुड़ा है, लेकिन अब यह बहस अधिकारियों के मौलिक अधिकारों तक पहुंच गई है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी को सिर्फ उसके पद के कारण नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि ED के कुछ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की है, इसलिए मामले को सिर्फ एक एजेंसी के नजरिए से नहीं देखा जा सकता.
कपिल सिब्बल को SC की चेतावनी
कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी चेताया कि वे केवल ‘ED, ED, ED’ कहकर बहस को सीमित न रखें. जजों ने कहा कि इस मामले में उन अधिकारियों के अधिकारों पर भी ध्यान देना जरूरी है, जो खुद को पीड़ित बता रहे हैं. ये टिप्पणी इस बात का संकेत है कि अदालत मामले को व्यापक दृष्टिकोण से देख रही है.
राज्य सरकार की ओर से सिब्बल ने दलील दी कि जांच करना कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है. उनके मुताबिक, अगर जांच में बाधा आती है तो उसका समाधान सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, न कि सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके.
हालांकि, अदालत ने इस तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी के साथ व्यक्तिगत स्तर पर कोई अपराध होता है, तो क्या उसे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार नहीं है?
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
यह पूरा विवाद जनवरी में शुरू हुआ था, जब ED ने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के ठिकानों पर छापेमारी की थी. आरोप है कि उस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंचीं और कुछ दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हटा दिए, जिससे जांच प्रभावित हुई. ED का कहना है कि यह कार्रवाई उनकी जांच में बाधा डालने के बराबर है.
इस केस का सबसे अहम पहलू यह है कि यह केवल एक एजेंसी और राज्य सरकार के बीच टकराव नहीं है, बल्कि यह केंद्र और राज्य के अधिकारों, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और सरकारी अधिकारियों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि वह इस मामले की सुनवाई को टालने के पक्ष में नहीं है, चाहे चुनाव का समय ही क्यों न हो. जजों ने कहा कि अदालत न तो चुनाव का हिस्सा बनना चाहती है और न ही किसी अपराध से जुड़ना चाहती है.
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