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मां-बाप IAS तो बच्चों को क्यों चाहिए आरक्षण... क्रीमी लेयर रिजर्वेशन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट

मामला कर्नाटक में 'कुरुबा' समुदाय से जुड़े एक कैंडिडेट का है. याचिकाकर्ता का 'कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' में 'सहायक इंजीनियर' के पद पर सिलेक्शन हुआ था. उसका सिलेक्शन रिजर्व कोटे के तहत हुआ था.

Published date india.com Published: May 22, 2026 10:37 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
मां-बाप IAS तो बच्चों को क्यों चाहिए आरक्षण... क्रीमी लेयर रिजर्वेशन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट से पहले यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास था. पहले हाईकोर्ट के सिंगल जज ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया था. (PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरी में क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के आरक्षण लेने पर सख्त आपत्ति जताई. अदालत ने कहा, “अगर माता-पिता दोनों IAS अफसर हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?” क्रीमी लेयर रिजर्वेशन पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है. ऐसे में अगर संपन्न बच्चों के लिए फिर से आरक्षण मांगा जाए, तो हम कभी भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे.

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने ये कमेंट किया. बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि उसके माता-पिता दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.

क्या है पूरा मामला?
लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक, मामला कर्नाटक में ‘कुरुबा’ समुदाय से जुड़े एक कैंडिडेट का है. कर्नाटक के पिछड़े वर्गों की लिस्ट में इस समुदाय को ‘श्रेणी II(A)’ के तहत रखा गया है. याचिकाकर्ता का ‘कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ में ‘सहायक इंजीनियर’ के पद पर सिलेक्शन हुआ था. उसका सिलेक्शन रिजर्व कोटे के तहत हुआ था.

हालांकि, ‘जिला जाति और आय सत्यापन समिति’ ने उम्मीदवार को ‘जाति प्रमाण पत्र’ देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ‘क्रीमी लेयर’ के दायरे में आता है. याचिकाकर्ता के परिवार की सालाना आमदनी लगभग 19.48 लाख आंकी गई थी. अधिकारियों ने पाया कि उसके माता-पिता दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं.

क्या है नियम?
नियम के मुताबिक, OBC आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ की मौजूदा आय सीमा सालाना 8 लाख रुपये है. यानी अगर किसी OBC परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आमतौर पर उनके बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता. इस मामले में याचिकाकर्ता के परिवार की कुल आमदनी, ‘क्रीमी लेयर’ के लिए तय की गई सीमा से ज्यादा है.

याचिकाकर्ता की दलीलें?
याचिकाकर्ता के वकील शशांक रत्नू ने तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारियों के बीच ‘क्रीमी लेयर’ की पहचान करने के लिए सैलरी से होने वाली इनकम ही एकमात्र निर्णायक मापदंड नहीं है. उन्होंने दलील दी कि क्रीमी लेयर से बाहर रखने का आधार माता-पिता की स्थिति होती है. जैसे कि वे ‘ग्रुप A’ या ‘ग्रुप B’ सेवाओं से संबंधित हैं या नहीं, न कि केवल उनकी वेतन से होने वाली आय. अगर सैलरी को ही एकमात्र मापदंड मान लिया जाए, तो ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क और अन्य निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारियों को भी आरक्षण के लाभों से वंचित किया जा सकता है.

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अदालत ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “जिन परिवारों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से तरक्की कर ली है, उन्हें भी आरक्षण के फायदे मिलते जा रहे हैं. उच्च शिक्षा और बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ-साथ सामाजिक रुतबे में भी सुधार आता है. सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण ठीक लेकिन सबको नहीं. इसमें कुछ संतुलन चाहिए.”

कर्नाटक हाईकोर्ट में दो बार फैसला बदला गया
सुप्रीम कोर्ट से पहले यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास था. पहले हाईकोर्ट के सिंगल जज ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया था. सिंगल जज ने कहा था कि क्रीमी लेयर तय करते समय उम्मीदवार के माता-पिता की सैलरी को आय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए. साथ ही जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था.

अब जानिए क्या होता है क्रीमी लेयर?
क्रीमी लेयर का मतलब होता है पिछड़े वर्गों (OBC) के वे परिवार जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी मजबूत हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखना. यानी जिनकी आय, नौकरी या सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो गई है कि उन्हें आरक्षण की जरूरत पहले जितनी नहीं मानी जाती. सरकार ऐसे परिवारों के बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ नहीं देती. इसका उद्देश्य यह है कि आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद और पिछड़े लोगों तक पहुंचे.

यह व्यवस्था कब शुरू हुई?
क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक ‘इंद्रा साहनी केस’ (मंडल केस) के बाद लागू हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि OBC वर्ग के अंदर भी आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए. इसके बाद केंद्र सरकार ने OBC के लिए क्रीमी लेयर नियम लागू किया.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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