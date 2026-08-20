क्या जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट में छात्रों पर चली थी पैलेट गन? जांच के लिए SC ने बनाई कमिटी

पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था. 20 जुलाई को छात्रों की पुलिस से झड़प हुई थी.

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20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. आंसू गैस के गोले दागे थे. (ANI)

20 जून से जंतर-मंतर पर शुरू हुआ था CJP का छात्र आंदोलन

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज

25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धरना हुआ खत्म

मुआवजा और केस वापसी की मांग पर सरकार पॉजिटिव

दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले आंदोलन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन की जांच के लिए एक कमिटी बनाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 अगस्त) हाई-पावर्ड कमिटी का ऐलान किया. 5 मेंबर वाले इस कमिटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे. CJP और विपक्ष का आरोप है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए अतिरिक्त बल का इस्तेमाल किया. पैलेट गन चलाए गए. ये कमिटी इन्हीं आरोपों की जांच करेगी और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी.

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कौन हैं कमिटी के बाकी मेंबर?

इस हाई पावर कमिटी में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, CBI के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं.

किन आरोपों की होगी जांच?

ये कमिटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक लाठियों, लाठीचार्ज और आंसू गैस के हद से ज्यादा इस्तेमाल की जांच करेगी.

कमिटी उन आरोपों की जांच करेगी, जिनमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे सुरक्षा कर्मियों के बल प्रयोग के आरोप लगाए गए थे.

महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा, पुलिस की निगरानी, भीड़ नियंत्रण के तौर-तरीकों, घायलों को इलाज और पीड़ितों को मुआवजे से जुड़े मामलों की भी पड़ताल की जाएगी.

SC में 18 अगस्त को हुई थी सुनवाई

छात्र आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (18 अगस्त) को सुनवाई हुई थी. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले 20 जुलाई को छात्रों का संसद मार्च गैरकानूनी था. दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी. दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में कई हिस्ट्रीशीटर भी आ गए थे.

लाठीचार्ज को लेकर भी पुलिस ने दी थी दलील

छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े थे. पुलिस से मारपीट की. पत्थरबाजी हुई. हालात संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. हालांकि, पुलिस ने दलील दी कि प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया था.

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CJP के आंदोलन की टाइम लाइन

पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था.

28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्रों के पक्ष में भूख हड़ताल शुरू की.

20 जुलाई के ‘संसद चलो’ के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी. इस दिन जंतर-मंतर के आसपास 30 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए.

पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई.

इसके बाद 21 से 24 जुलाई के बीच सरकार और CJP की बातचीत हुई. 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया.

इसके बाद सरकार ने CJP की सभी मांगें मानने का ऐलान किया. CJP ने भी इसकी पुष्टि की. इसके बाद 25 जुलाई को ही आंदोलन वापस लिए जाने का ऐलान हुआ.

26 जुलाई को कुल 36 दिन बाद जंतर-मंतर पर CJP का छात्र आंदोलन खत्म हो गया.

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