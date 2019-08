नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कल (शुक्रवार को) अयोध्या मध्यस्थता रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा. मंदिर विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच आम सहमति बनाने के लिए अयोध्या मध्यस्थता पैनल को 31 जुलाई तक का समय दिया गया था. अब पैनल ने एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की है.

Ayodhya land case: The three member mediation panel has submitted its report in a sealed cover to the Supreme Court pic.twitter.com/Ij62lI9Jgl

— ANI (@ANI) August 1, 2019