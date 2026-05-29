NEET Paper Leak Case: UPSC में तो नहीं होता पेपर लीक, फिर आपसे फेल्योर कैसे हुआ, NTA से सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल

देशभर में 3 मई को NEET-UG का एग्जाम हुआ था. 7 मई की शाम पेपर लीक की खबर सामने आई थी. इसके बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई. अब 21 जून को री-एग्जाम होगा.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 29, 2026, 5:16 PM IST
NEET Paper Leak Case: UPSC में तो नहीं होता पेपर लीक, फिर आपसे फेल्योर कैसे हुआ, NTA से सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- “ऐसे मामलों में जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, ये घटनाएं रुकेंगी नहीं. UPSC में तो ऐसी समस्या नहीं आई. NTA को उनसे सीखने की जरूरत है.” इस दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से NEET-UG परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्योरा मांगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बताया कि पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुरक्षा सुधार किए हैं.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं, ताकि कोई चूक न हो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम युवाओं की चिंताओं को लेकर गंभीर हैं। 21 जून को होने वाले NEET-UG री-टेस्ट के लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए हैं.

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अदालत ने 25 मई को भी NTA को लगाई थी फटकार
इससे पहले 25 मई को सुनवाई हुई थी. तब जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने NTA को फटकारते हुए कहा था, “यह दुखद की बात है कि आपने (NTA) ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया.”

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NEET पेपर लीक केस में अब तक 10 गिरफ्तारियां
CBI ने इस मामले में कुलकर्णी के साथ अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी का महाराष्ट्र के लातुर से कनेक्शन है. लाल बिंवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिंवाल, बेटा विकास बिंवाल राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं. हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को भी अरेस्ट किया गया है.

3 मई को हुआ था NEET का पेपर
NEET एग्जाम 3 मई को आयोजित हुआ था. इसमें 23 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे. पेपर लीक होने की चर्चा के बाद NTA ने 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया. अब 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया जाएगा.

7 मई को NEET एग्जाम में गड़बड़ी का पता चला
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए. इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया. अब ये एग्जाम रविवार 21 जून को होगा. 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था. NTA ने सरकार को बताया. फिर 12 मई को रीएग्जाम का फैसला लिया गया.”

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अगले सेशन से ऑनलाइन होगा एग्जाम
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अगले सेशन से NEET-UG एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होगी. उन्होंने माना कि 3 मई को हुई NEET-UG-2026 के पेपर लीक हुए थे.

2024 में भी हुआ था पेपर लीक
2024 में भी NEET UG का पेपर लीक हो गया था. इसके चलते कुछ सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल कर दी गई थी. ये एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ था. 6 मई को NTA ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था. इसके बाद बिहार (पटना) और झारखंड (हजारीबाग) में जांच हुई. जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी हुईं थीं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था. कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी.

NEET एग्जाम के बारे में जानिए
NEET एग्जाम एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है. इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी. इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, आयुष (BAMS, BHMS) और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में दाखिला मिलता है.

NEET के अलावा और कौन से एग्जाम कराता है NTA?
NTA भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त परीक्षा एजेंसी है. 2017 में इसे बनाया गया था. NTA देशभर में NEET-UG के अलावा JEE Main, CUET, UGC-NET, CMAT और GPAT आयोजित कराता है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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