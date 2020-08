नई दिल्लीः कोर्ट की अवमानना मामले में सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है. अदालत की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील को दोषी करार दिया है. जिसके बाद अब उनकी सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) और उनके पहले के सीजेआई को लेकर कथित रूप से दो अपमानजनक ट्वीट करने को लेकर कोर्ट द्वारा स्वत: शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में आज ने फैसला सुनाया है. Also Read - NEET 2020 Exam: NTA विदेशों में आयोजित नहीं करेगा नीट की परीक्षा, इस तारीख से शुरू हो रहा है एग्जाम, जानें पूरी डिटेल

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है, जिसके बाद अब 20 अगस्त को उनकी सजा पर सुनवाई होगी. बता दें इससे पहले 5 अगस्त को मामले पर सुनवाई हुई थी. जिसमें कहा गया था कि मामले में बाद में फैसला सुनाया जाएगा.

Supreme Court holds lawyer Prashant Bhushan guilty of contempt of court for his alleged tweets on CJI and his four predecessors. The Court to hear the arguments on sentence against him on August 20. pic.twitter.com/4IUx7W0Wqj Also Read - SS Rajput case: SC के समक्ष रिया चक्रवर्ती और बिहार सरकार ने पेश किया लिखित में अपना पक्ष

— ANI (@ANI) August 14, 2020