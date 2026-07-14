समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ठोका 3 लाख का जुर्माना; जानें क्यों लिया गया ये एक्शन

समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जानिए उन पर यह एक्शन क्यों लिया गया और किस मामले में अदालत सुनवाई कर रही थी.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 14, 2026, 4:17 PM IST
समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ठोका 3 लाख का जुर्माना; जानें क्यों लिया गया ये एक्शन
कोर्ट में क्योर SMA फाउंडेशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी. (Photo from IANS)
  • सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
  • अदालत ने जुर्माना दो हफ्ते में जमा करने का आदेश दिया है
  • तय समय में राशि जमा नहीं हुई तो समय रैना पर सख्त कार्रवाई हो सकती
  • कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने गलत बयान दिए और निर्देशों का पालन नहीं किया

Samay Raina Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार (14 जुलाई) को कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया. अदालत ने कहा कि कॉमेडियन ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को गलत बयान दिए और निर्देशों का पालन भी नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह राशि दो सप्ताह के अंदर जमा हो जानी चाहिए. अगर जुर्माना तय समय में नहीं भरा गया, तो समय रैना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, आपने अदालत को गुमराह किया है.

इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद से जुड़ा है मामला

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट (India’s Got Latent) से जुड़े एक विवाद में की. इस मामले में कंटेंट क्रिएटर रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और क्योर SMA फाउंडेशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी. सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि समय रैना ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि वो क्योर SMA फाउंडेशन और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों से संपर्क करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने अदालत में कहा कि कॉमेडियन लगातार शो कर रहे हैं, लेकिन अब तक फाउंडेशन से संपर्क नहीं किया.

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समय रैना ने कोर्ट की कार्यवाही का उड़ाया मजाक?

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी समय रैना पर सवाल उठाए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कॉमेडियन ने हाल ही में बिना किसी का नाम लिए अदालत में चल रही कार्यवाही का मजाक उड़ाने जैसा इशारा किया. मेहता ने कहा कि पहले उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया था. लेकिन जब पता चला कि समय ने SMA फाउंडेशन से संपर्क करने के कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया, तब यह बात अदालत के सामने रखनी जरूरी हो गई. वहीं, कॉमेडिय के वकील ने कहा कि फाउंडेशन से संपर्क न करना अहंकार नहीं था और वे समय को अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए समझाएंगे.

कोर्ट ने समय रैना को दी बड़ी चेतावनी

जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि विदेश में बैठकर वे भारतीय कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं. अदालत ने कहा कि ऐसा सोचना गलत है. अगर यह अहंकार नहीं है, तो फिर शब्दकोश का मतलब बदलना पड़ेगा. यह मामला अब सिर्फ इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की जवाबदेही और अदालत के आदेशों का पालन करने जैसे सवाल भी इसके केंद्र में आ गए हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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