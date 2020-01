नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के खिलाफ याचिका पर बृहस्पतिवार को केन्द्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा. चुनाव प्रचार के दौरान बैनर और होर्डिंग आदि में विशेष रूप से प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने अधिवक्ता डब्ल्यू एडविन विल्सन की याचिका पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किये. इन्हें चार सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने हैं.

Supreme Court issues notice to Election Commission of India, Centre and others on a petition by one Edwin Wilson, seeking ban on the use of campaigning material made of plastic during elections. pic.twitter.com/m2e2bUVweV

— ANI (@ANI) January 9, 2020