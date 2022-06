सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायाधीश एमआर शाह (Justice MR Shah) को हिमाचल प्रदेश में दिल का दौरा पड़ा है. इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जा रहा है. जस्टिस शाह के निजी सचिव के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस शाह की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.Also Read - बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश, 3 दिन में जवाब दे योगी सरकार

Personal Secretary of Justice MR Shah tells ANI that the sitting judge of the Supreme Court suffered heart discomfort in Himachal Pradesh. The PS said arrangements are being made to airlift him back to Delhi for further treatment.

— ANI (@ANI) June 16, 2022