सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब तीन नहीं सिर्फ एक साल वकालत के बाद भी बन सकेंगे जज

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में जज बनने के नियम में बदलाव किया है. अब एक साल की वकालत अनुभव से न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल हो सकेंगे युवा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/supreme-court-judicial-service-exam-one-year-practice-rule-for-lower-court-judge-aspirants-8506782/ Copy

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में जज बनने के नियम में बदलाव किया है

निचली अदालतों में जज बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को कोर्ट ने अपने मई 2025 के फैसले में बदलाव किया. अब एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए 3 साल की वकालत का अनुभव जरूरी नहीं होगा. इस शर्त को घटाकर 1 साल कर दिया गया है. यानी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो युवा वकालत शुरू करेंगे, उनके लिए जज बनने का रास्ता पहले के मुकाबले आसान हो सकता है. यह फैसला देशभर में न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के लिए अहम माना जा रहा है.

2-1 के बहुमत से आया फैसला

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने की. बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया और समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में बदलाव करते हुए वकालत के अनुभव से जुड़े नियम को आसान किया है. इससे उन युवाओं को राहत मिलेगी, जो कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं. हालांकि, नियमों में बदलाव के साथ कुछ खास समय सीमा और ट्रेनिंग से जुड़े नियम भी रखे गए हैं.

2025 से 2027 तक क्या रहेगा नियम?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जिन न्यायिक सेवा परीक्षाओं के नोटिफिकेशन 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी होंगे, उनके लिए वकालत का अनुभव अनिवार्य नहीं होगा. इसका मतलब है कि इस अवधि में बिना वकालत के अनुभव वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. लेकिन परीक्षा पास करने के बाद उन्हें सीधे जज की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. ऐसे उम्मीदवारों को पहले 1 साल तक ट्रेनी ज्यूडिशियल ऑफिसर के तौर पर काम करना होगा. इसके साथ उन्हें 1 साल की स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप भी करनी होगी.

1 अप्रैल 2027 से लागू होगा नया नियम

वहीं, 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होने वाले न्यायिक सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन पर संशोधित नियम पूरी तरह लागू होगा. उस समय परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 1 साल की वकालत का अनुभव होना जरूरी होगा. यानी आने वाले समय में लॉ ग्रेजुएट्स को पहले वकालत करनी होगी और उसके बाद न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. इससे कोर्ट ने एक तरफ युवाओं को राहत दी है, तो दूसरी तरफ जज बनने से पहले कोर्ट में काम करने का अनुभव भी जरूरी रखा है.

अचानक बदले नियम से युवाओं को हुई थी परेशानी

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मई 2025 में 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त अचानक लागू होने से नए लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी. उन्हें इस बदलाव के लिए पहले से तैयारी करने का मौका नहीं मिला था. कई युवा न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और अचानक उनके लिए 3 साल की वकालत जरूरी कर दी गई. इसी वजह से कोर्ट ने अब नियम में बदलाव करते हुए 1 साल के अनुभव का रास्ता चुना है. इससे न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी पढ़ाई और वकालत के बीच बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिलेगा.