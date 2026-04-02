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Supreme Court Lashed Out At Mamata Banerjee Government Security Lapse Of Judicial Officers Know Matter Related To Sir

'मैं खुद रात में 2 बजे तक....' ममता सरकार पर क्यों भड़के CJI, सुना दी खरी-खरी- जानें क्या है पूरा मामला

Supreme court Mamta banerjee Government: पश्चिम बंगाल के मालदा में SIR से जुड़े सात ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को लोकल लोगों ने घेर कर रखा था. इन अधिकारियों की सुरक्षा में हुई चूक को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की अनदेखी मानते हुए ममता बनर्जी सरकार से नाराजगी जाहिर की.

सुप्रीम कोर्ट ने मालदा में 7 ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को भीड़ के घेरने और सुरक्षा में लापरवाही बरतने से नाराजगी जाहिर की.

बंगाल SIR मामले में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के साथ हुए दुर्व्यवहार से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. बंगाल में वोटर रिवीजन में कार्यरत इन ऑफिसर्स को लोकल लोगों ने लगभग 2 बजे रात कर घेर कर रखा, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल को जमकर फटकारा है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा…

ज्यूडिशियल अफसर को भीड़ ने घेरा

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया जारी है. इसी प्रक्रिया में कार्यरत 7 ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को मालदा में स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया था. भीड़ वोटर लिस्ट से भारी संख्या में नाम हटाए जाने से नाराज थी. कई लोग दोपहर से ही बीडिओ ऑफिस का घेराव करने में जुटे थे, ये भीड़ सरकारी कार्यलय के बाहर देर रात जमी रही. वहीं, SIR प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे इन 7 अधिकारियों को भीड़ ने रात 2 बजे तक बंधक बना कर रखा. NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन 7 लोगों में 4 महिला अफसर थीं. चुनाव आयोग ने इस घटना की सूचना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी, जहां से मामला सीजेआई के संज्ञान में आया.

सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना- CJI

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीजेआई सूर्यकांत, ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा में बरती गई भारी लापरवाही से बेहद नाराज दिखे. सीजेआई ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. ये केवल कोर्ट के अफसरों को डराने का प्रयास नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की भारी अवहेलना है. सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए आगे कहा कि भीड़ का ये रवैया ना केवल अधिकारियों को डराना था, बल्कि जारी वोटर लिस्ट में आपत्ति सुधार प्रक्रिया को भी रोकना था.

सीजेआई ने बताया कि जब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो वे खुद ही असल हालात पर नजर बनाए हुए थे. सीजेआई ने साफ लफ्जों में ममता सरकार से पूछा कि आपको लगता क्या है? क्या हमें नहीं पता है कि असली अपराधी कौन है? दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई राजनैतिक भाषा बोलता है. आपको बता दूं कि मैं खुद देर रात 2 बजे तक इस घटना पर नजर बनाए हुए था.