नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकीलों का समर्थन मिला है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ वकीलों ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन (Delhi Chalo Andolan) का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं और सरकार को इन मांगों को मान लेना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीनियर अधिवक्ता एचएस फूलका ने साथी वकीलों के साथ प्रदर्शन किया. इसका मकसद किसानों के आंदोलन को समर्थन देना था, जो किसानों द्वारा किया जा रहा है. इन अधिवक्ताओं के कहा कि ये गलत है कि किसानों के आन्दोलन को राजनीतिक रंग से रंगा जा रहा है. किसानों की मांगें जायज हैं और केंद्र सरकार को इन मांगों को मान लेना चाहिए.

Delhi: Senior Advocate HS Phoolka assembles with lawyers outside the Supreme Court to express solidarity with farmers of the ‘Delhi Chalo’ protest Also Read - किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने कहा- जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक जारी रहेगी लड़ाई

“It is wrong to paint their protest in a political colour. Their demands are reasonable and the govt should accept them,” he says pic.twitter.com/xo2ETiamOm

