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सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की एंट्री, CJI सूर्यकांत की मौजूदगी में संभालेंगे पदभार- जानें इनके बारे में सबकुछ

Who are 5 new Supreme Court judges: चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट वी मोहना, जस्टिस शील नागू, जस्टिस चंद्रशेखर, जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस सचदेवा को पद की शपथ दिलाई. आइये जानते हैं इन जजों के जजशिप और वकालती करियर के बारे में विस्तार से..

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: June 2, 2026, 11:47 AM IST
सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की एंट्री, CJI सूर्यकांत की मौजूदगी में संभालेंगे पदभार- जानें इनके बारे में सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों को CJI ने सूर्यकांत ने पद की शपथ दिलाई

Supreme court 5 new justice: देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज पांच नए जज अपने पद की शपथ लेने जा रहे हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की मौजूदगी में ये नए जज शपथ ग्रहण करेंगे. हाल में ही सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स (ABC) के ऑडिटोरियम में आयोजित हुई. इस खास मौके पर सुरक्षा एजेंसियों, सीपीडब्ल्यूडी और रजिस्ट्री के अधिकारियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि ये पांच नए जज कौन हैं…

कौन हैं जस्टिस शील नागू?

जस्टिस शील नागू का न्यायिक करियर काफी लंबा और बेहद शानदार रहा है. उन्हें मई, 2011 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इसके बाद, उनके बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए जुलाई 2024 में उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया गया.

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Sheel Nagu

जस्टिस शाल नागू

कौन हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर?

जस्टिस श्री चंद्रशेखर जनवरी 2013 में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे. अपनी बेदाग छवि, गहरे कानूनी ज्ञान और दूरगामी निर्णयों के कारण उन्होंने न्यायिक जगत में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई. जनवरी 2025 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट से, जस्टिस चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्त किया गया है.

Chandrasekhar

जस्टिस चंद्रशेखर

कौन हैं जस्टिस संजीव सचदेवा?

जस्टिस संजीव सचदेवा को अप्रैल 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट का एडिशनल न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और मार्च 2015 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए. इसके बाद जुलाई 2025 में उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया. सर्विस लॉ (सेवा मामलों), प्रशासनिक सुधारों और जटिल संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता कमाल की है.

जस्टिस संजीव सचदेवा

कौन हैं जस्टिस अरुण पल्ली?

जस्टिस अरुण पल्ली ने दिसंबर 2013 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज के तौर पर अपनी सेवाएं शुरू की थीं. कानून की बारीकियों पर उनकी शानदार पकड़ को देखते हुए अप्रैल 2025 में उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया. जस्टिस अरुण पल्ली को न्यायिक प्रशासन और दीवानी व फौजदारी मुकदमों को सहजता से सुलझाने का लंबा अनुभव है.

जस्टिस अरूण पल्ली

कौन हैं सीनियर एडवोकेट वी. मोहना?

वी. मोहना इस पूरी सूची में सबसे खास नाम हैं क्योंकि वे सीधे वकालत, बार से बेंच यानि सुप्रीम कोर्ट की जज बनने जा रही हैं. सीनियर एडवोकेट के रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई ऐतिहासिक संवैधानिक, सिविल और सेवा संबंधी मामलों में मजबूती से पैरवी की है. उनकी इस सीधी नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने और बार के अनुभवी वकीलों को बेंच तक लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है.

V mohana

जस्टिस वी मोहना

कॉलेजियम ने कैसे चुने ये नाम?

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 और 27 मई 2026 की बैठक के बाद इन पांच नामों की सिफारिश की थी. आपको बता दें कि कॉलेजियम में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जज शामिल होते हैं. कॉलेजियम की इसी सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, जिसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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