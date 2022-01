Haridwar Dharm Sansad: हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल में दो कार्यक्रमों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण (Hate Speech) देने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. यह याचिका सुनवाई के लिए सीजेआई एनवी रमण (CJI NV Raman) और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच के समक्ष होगी. बताते चलें कि यह याचिका, पत्रकार कुर्बान अली (Journalist Kurban Ali) और पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) की पूर्व जस्टिस और वकील अंजना प्रकाश (Anjana Prakash) ने दायर की है.Also Read - हरिद्वार 'धर्म संसद' का मामला: SC कल स्वतंत्र जांच की याचिका पर करेगा सुनवाई

Supreme Court to hear today a petition seeking an independent inquiry into the Haridwar ‘Dharm Sansad’ hate speech case

A bench headed by Chief Justice of India NV Ramana will hear the matter pic.twitter.com/qv12ccc6yO

— ANI (@ANI) January 12, 2022