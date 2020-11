Supreme Court on Coronavirus: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोविड-19 (Covid-19) से अब तक 91 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख 33 हजार से ज्यादा की जान जा चुकी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कोरोना मामलों को लेकर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोरोना के हालात पर चिंता जताई और दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों के प्रबंधन, मरीजों को सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं पर स्टेटस रिपोर्ट दो दिन में मांगी है. सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली में हालात बदतर हो गए हैं. हम चाहते ह़ै कि सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उस पर विस्तार से हलफनामा दाखिल किया जाए Also Read - PM Narendra Modi Inaugurates 76 Multi Storeyed Flats: 188 करोड़ रुपये में सांसदों के लिए बने 76 फ्लैट, 30 करोड़ रुपये बचाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि इस महीने कई राज्यों में केस में लगातार बढोतरी हुई है. हम सभी राज्यों से एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं. अगर राज्य अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते तो दिसंबर में इससे भी बदतर नतीजें हो सकते हैं. Also Read - Coronavirus Mistakes: कोरोना की दूसरी लहर में इस तरह की गलतियों से रहें दूर, हो सकते हैं संक्रमित

उधर, सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 44,059 नए मामले सामने आए और इस दौरान 511 लोगों की मौत हो गई. Also Read - कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे PM मोदी, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन?

With 44,059 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 91,39,866.

With 511 new deaths, toll mounts to 1,33,738. Total active cases at 4,43,486

Total discharged cases at 85,62,642 with 41,024 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/kdBv3KmHbe

— ANI (@ANI) November 23, 2020