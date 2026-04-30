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Supreme Court On Minor Rape Victim Abortion As Its Hearing On Aiims Curative Petition

'बच्ची को पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन उसे...', नाबालिग के अबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

एम्स ने अपने ही एक पुराने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दी थी, जिसमें 15 साल की लड़की को 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को खत्म करने के खिलाफ विचार करने की बात कही थी.

सुप्रीम कोर्ट @facebook

सुप्रीम कोर्ट ने एक क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर सख्त टिप्पणी की है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने यह क्यूरेटिव याचिका दायर की थी, जिसमें उसे 15 साल की रेप पीड़ित लड़की को 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत मिली थी. लेकिन ऐसे ही एक मामले में एम्स इस पर पुनर्विचार चाहता था.

देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर सख्त टिप्प्णी करते हुए कहा, ‘अगर मां को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है तो यह प्रेग्नेंसी खत्म करने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए.’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला ब्लात्कार का है. पीड़िता को जीवन भर इसका जख्म और ट्रॉमा झेलना होगा. कोर्ट ने आगे कहा, ‘जरा सोचिए, अभी मां खुद एक बच्ची है, जिसे इस समय पढ़ाई करनी चाहिए और हम उसे मां बनाने पर तुले हैं.’

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा, ‘जरा उस अपमान और दर्द की कल्पना कीजिए, जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्ची को सहना पड़ा है.’ इस मामले पर एम्स की दलील थी, ‘यह बच्ची के हित में है, अगर प्रेग्नेंसी को खत्म किया जाता है तो नाबालिग मां को जिंदगी भर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.’

सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS से कहा कि वह इस मामले पर बच्ची के माता-पिता की काउंसलिंग करे. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला आखिरकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए, जिससे यह मामला जुड़ा है. ऐसे में यह फैसला माता-पिता और पीड़िता का होना चाहिए. AIIMS इस मामले में उन्हें सोच-समझकर फैसला लेने में मदद कर सकता है.

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी भी पर अनचाही प्रेग्नेंसी थोपी नहीं जा सकती है. जरा उस दर्द और अपमान की कल्पना कीजिए, जो इस मां ने सही है. इसके साथ ही उसने केंद्र सरकार से कहा कि वह इससे जुड़े कानून में बदलाव पर विचार करे, ताकि रेप की शिकार महिलाओं को 20 सप्ताह के बपाद भी अपनी अनचाही प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत मिल सके.

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