कितने घरों पर मंडरा रहा खतरा, कितने परिवार होंगे बेघर? बनभूलपुरा पर SC के फैसले से कितनी बदलेगी तस्वीर

Banbhoolpura (हल्द्वानी, नैनीताल) में रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर जमीन पर सालों से अतिक्रमण का विवाद चल रहा था. इस जमीन पर लगभग 4500 मकान बने हैं, जिनमें 5236 परिवार रह रहे हैं.

Supreme Court on Banbhoolpura: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर का बनभूलपुरा इलाका इन दिनों एक बड़े कानूनी फैसले के कारण चर्चा में है. यहां रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर जमीन पर सालों से बसे लोगों को लेकर लंबा विवाद चल रहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जमीन रेलवे की है और अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए. इस आदेश के बाद हजारों परिवारों के सामने अपने आशियाने को लेकर चिंता बढ़ गई है.

क्या है पूरा मामला?

बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के आसपास की जमीन पर समय के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने मकान बना लिए. स्थानीय स्तर पर ये बस्ती धीरे-धीरे घनी आबादी वाले इलाके में बदल गई. अनुमान है कि यहां करीब 4500 मकान बने हुए हैं, जिनमें लगभग 5236 परिवार रहते हैं. यानी कुल मिलाकर हजारों लोगों का जीवन, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई इसी इलाके से जुड़ी हुई है.

मामला तब तूल पकड़ा जब रेलवे ने इस जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की. 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और राहत की गुहार लगाई. लंबे समय तक चली कानूनी बहस के बाद अब शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है.

SC ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जमीन रेलवे की है और उसे यह तय करने का अधिकार है कि वह अपनी भूमि का इस्तेमाल कैसे करे. कोर्ट ने ये भी माना कि अगर जमीन सरकारी की है, तो उस पर अनधिकृत कब्जा कानूनन टिक नहीं सकता. हालांकि अदालत ने मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया.

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन परिवारों पर कार्रवाई का असर पड़ेगा, उनकी पहचान की जाए और पुनर्वास की संभावनाओं पर गंभीरता से काम किया जाए. ये भी कहा गया कि राज्य सरकार जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को योजनाओं के तहत आवास उपलब्ध कराने पर विचार करे.

कितने घर टूटेंगे?

अगर आदेश के अनुसार एक्शन लिया जाता है तो लगभग 4500 मकानों पर बुलडोजर चल सकता है. इन मकानों में रहने वाले 5236 परिवारों को घर खाली करना पड़ सकता है. ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों की कहानी है. इनमें दिहाड़ी मजदूर, छोटे कारोबारी, रिक्शा चालक और निम्न आय वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं.

सरकार की भूमिका क्या होगी?

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि विस्थापित होने वाले परिवारों को 6 महीने तक प्रति माह 2000 रुपये की अस्थायी आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा पुनर्वास के लिए कैंप लगाए जाएंगे और सर्वे कर ये तय किया जाएगा कि किन परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत घर दिया जा सकता है.

हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल अस्थायी आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं होगी. इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन के लिए दीर्घकालिक और व्यवस्थित पुनर्वास योजना की जरूरी होगी, ताकि लोगों को स्थायी समाधान मिल सके.

कानूनी बनाम मानवीय पक्ष

ये मामला दो महत्वपूर्ण पहलुओं के बीच संतुलन का उदाहरण है. एक तरफ सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और कानून का पालन, तो दूसरी तरफ सालों से बसे लोगों का सामाजिक और मानवीय अधिकार. कोर्ट ने जमीन के स्वामित्व को प्राथमिकता दी है, लेकिन साथ ही ये भी संकेत दिया है कि पुनर्वास प्रक्रिया पारदर्शी और संवेदनशील होनी चाहिए.

आगे क्या?

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अप्रैल का समय तय किया है. तब तक प्रशासन को सर्वे और पुनर्वास की रूपरेखा पर काम करना होगा. आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि कितने परिवार पात्र पाए जाते हैं और उन्हें किस तरह की राहत मिलती है.

बनभूलपुरा का ये फैसला केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है. ये देशभर में सरकारी जमीन पर बसे अनधिकृत बस्तियों के मामलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन और सरकार इस फैसले को किस तरह लागू करते हैं सख्ती के साथ या संवेदनशीलता के साथ.