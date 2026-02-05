  • Hindi
20 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 12 साल का बकाया महंगाई भत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को दिया ये आदेश, जानें फैसले में और क्या कुछ कहा

West Bengal Government 20 Lakh DA Arrear: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता (DA) देने का आदेश दिया है. अदालत ने भुगतान की प्रक्रिया तय करने के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से उनके 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को 2008 से 2019 के बीच यानि 12 साल का बकाया महंगाई भत्ता (DA) देने को कहा है.

पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच जारी महंगाई भत्ता (DA) विवाद पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि DA कर्मचारियों का अधिकार है और सरकार इसे अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं सकती.

20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 12 साल का DA

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार को साल 2008 से 2019 तक का, यानी पूरे 12 साल का बकाया महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है. अदालत ने अपने पिछले अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कुल बकाया DA का 25% हिस्सा 6 मार्च तक अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए.

जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन

वहीं, बकाया महंगाई भत्ता राशि के भुगतान की जटिलता और किश्तों को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी की कमान शीर्ष अदालत की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौंपी गई है. कमेटी के अन्य सदस्यों में शामिल हैं,

  • जस्टिस तरलोचन सिंह चौहान
  • जस्टिस गौतम भादुड़ी
  • सीएजी (CAG) के वरिष्ठ अधिकारी

यह कमेटी इस बात की रूपरेखा तैयार करेगी कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बकाया राशि का भुगतान किश्तों में कैसे किया जाए. कमेटी को अपनी रिपोर्ट 16 मई तक सौंपनी है, जिस दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

राज्य सरकार पर 43,000 करोड़ का वित्तीय बोझ

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस फैसले को लागू करने के लिए सरकारी खजाने पर लगभग 43,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इससे पहले, राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.

कलकत्ता हाई कोर्ट से SC तक पहुंचा मामला

यह मामला मई 2022 में तब चर्चा में आया जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जुलाई 2008 से लंबित DA का भुगतान तीन महीने के भीतर करे. राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय सीमाओं का हवाला देते हुए इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष को मुनासिब मानते हुए कहा कि महंगाई भत्ता केवल एक प्रोत्साहन नहीं, बल्कि कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

