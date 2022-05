नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई अब वाराणसी के जिला जज करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में नमाज जारी रहेगी. इसके साथ ही कथित शिवलिंग वाला एरिया पूरी तरह से सील रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई तक यथास्थिति रखी जाये. अंतरिम आदेश लागू रहेगा. वजू के लिए इंतज़ाम हों.Also Read - जज संन्यासी नहीं, वे भी कई बार काम का दबाव महसूस करते हैं: जस्‍ट‍िस एलएन राव

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी न्यायिक सेवाओं के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है.

Supreme Court orders transfer of Gyanvapi mosque case to District Judge, Varanasi. Supreme Court orders that senior and experienced judicial officer of UP Judicial services will hear the case. pic.twitter.com/cE7KefXQYt

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले के हस्तांतरण पर मस्जिद समिति की याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर फैसला किया जाएगा.

Gyanvapi mosque case | SC says the trial of the matter will be done by district judge Varanasi. SC says its interim order of May 17 for protection of Shivling area will continue. Arrangement of Wuzu will be done. We’re very happy with order: Adv Vishnu Jain, Hindu side’s lawyer pic.twitter.com/4kGditCILC

