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सुप्रीम कोर्ट सख्त, पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए; CJP प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हथियारों का रिकॉर्ड रखे सरकार

CJP Protest: बीते 20 जुलाई को CJP प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से घायलों का इलाज कराने के लिए कहा है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 30, 2026, 5:42 PM IST
Supreme Court On CJP Protest
Supreme Court On CJP Protest (Image IANS)

CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए. कोर्ट ने कहा कि घायलों को जरूरी मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को भी अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने जिन हथियारों और गोला-बारूद का इस्तेमाल किया, उसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए. ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में इन जानकारियों का इस्तेमाल किया जा सके. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कई सवाल पूछे और आगे की सुनवाई के लिए जवाब मांगा है.

फिलहाल पैलेट गन पर रोक लगाने से किया इनकार

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कुछ खास और गंभीर हालात में ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति होती है.

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अदालत ने यह भी कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देने वाले पुलिस नियमों को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश देना सही नहीं होगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर क्या गाइडलाइन लागू हैं और उनका पालन किस तरह किया जाता है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा है.

याचिका में पैलेट गन पर बैन की मांग

यह मामला पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और दो घायल प्रदर्शनकारियों प्रशांत कुमार सिंह तथा शेख इरशाद मंसूरी की ओर से दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. उनका आरोप है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, जिससे कई लोग घायल हुए. याचिका में कहा गया कि इस तरह के हथियार लोगों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं. इसलिए इनके इस्तेमाल की समीक्षा की जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए.

भाजपा ने आरोपों को बताया गलत

इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे. हालांकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने कहा कि संसद मार्च के दौरान किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई. सरकार का कहना है कि किसी मंत्री के पास फायरिंग का आदेश देने का अधिकार नहीं होता. ऐसे फैसले का अधिकार केवल संबंधित मजिस्ट्रेट के पास होता है. भाजपा ने कहा कि विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी.

भारत में पैलेट गन के इस्तेमाल के क्या हैं नियम?

भारत में पैलेट गन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है. गृह मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तय कर रखी है. सरकार के अनुसार पैलेट गन को कम घातक हथियार माना जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जा सकता है, जब भीड़ को नियंत्रित करने के दूसरे तरीके काम नहीं करें.

नियमों के मुताबिक सुरक्षा बलों को उतनी ही ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए, जितनी हालात संभालने के लिए जरूरी हो. कार्रवाई के दौरान आम लोगों और सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होता है. इसके अलावा जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि पैलेट गन का इस्तेमाल नियमों के मुताबिक हो और किसी तरह का नुकसान कम से कम हो. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और केंद्र सरकार के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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