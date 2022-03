नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) को सरकारी मेडिकल कॉलेजों (govt medical colleges) में सुपर-स्पेशियलिटी (super-speciality) स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण (50 pc reservation) जारी रखने की अनुमति दी. देश की शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु को नीट (NEET) उत्तीर्ण करने वाले सेवारत उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सुपर स्पेशियलिटी सीटें आवंटित करने के अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो राज्य के लिए एक बड़ी जीत है.Also Read - One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा सरकार का फैसला, जानिए क्या कहा कोर्ट ने

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने राज्य सरकार को अपने कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत कोटा जारी रखने की अनुमति दी. पीठ ने कहा, ”हमारा विचार है कि 27 नवंबर, 2020 के अंतरिम आदेश द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए प्रदान की गई अंतरिम सुरक्षा को जारी रखने के लिए कोई मामला नहीं बनता है. इस प्रकार हम उस संबंध में अर्जी को अस्वीकार करते हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि प्रदान किए गए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य परामर्श जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा.” Also Read - NEET UG Counselling 2021: मॉप अप राउंड के लिए रजिस्‍ट्रेशन की आज आखिरी तारीख,

SC permits Tamil Nadu to continue 50 pc reservation at super-speciality level in govt medical colleges

