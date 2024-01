श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल तक की स्थगित 

नई दिल्ली: सोमवार (29 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले से संबंधित अगली सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को ये भी निर्देश दिया कि वे अपनी दलीलें पूरी करके सभी दलीलों को लिखित रूप में दाखिल करेंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक को बढ़ा दिया है. ये अगली सुनवाई तक जारी रहेगी.

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई में कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद का दौरा करने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर को नियुक्ति किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की थी.

Supreme Court (SC) extends stay on Allahabad HC order appointing Commission for the Shahi Eidgah Mosque in connection with Mathura’s Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid dispute to continue till the next date of hearing

