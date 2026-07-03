मेघालय हनीमून मर्डर केस? राजा रघुवंशी के परिवार को झटका- सोनम की जमानत पर SC ने नहीं लगाई रोक- जानिए क्या है वजह

मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है. अब इस चर्चित हनीमून मर्डर केस की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

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पति की हत्या के आरोप में फंसी सोनम को क्यों नहीं मिली सजा? (image- FILE)

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर सवाल उठाए, लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई.

मेघालय सरकार ने जमानत को तकनीकी आधार पर दिया गया गलत फैसला बताया.

कोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी कर 9 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है.

मामला पति राजा रघुवंशी की कथित साजिशन हत्या और शव को खाई में फेंकने से जुड़ा है.

हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में घिरी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. अदालत ने जमानत आदेश पर सवाल उठाए, लेकिन रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सोनम रघुवंशी को हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में मिली जमानत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.SC ने रोक लगाने से किया इंकारसुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मेघालय हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर सवाल उठाए, लेकिन सोनम के पहले ही रिहा हो चुके होने का हवाला देते हुए उसे वापस जेल भेजने का आदेश देने से मना कर दिया. बेंच ने स्पष्ट किया कि रिहाई हो जाने के बाद तत्काल वापसी का निर्देश नहीं दिया जा सकता. सोनम को नोटिस जारी, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई.

जमानत बरकरार रखने का यह फैसला

याचिका पूरी तरह खारिज करने के बराबर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की है.

सरकार ने बताया सुनियोजित हत्याकांड

मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला मामला है. सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. हत्या के बाद शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया और सोनम उत्तर प्रदेश भाग गई, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया.

तकनीकी आधार पर जमानत को बताया गलत

सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि गिरफ्तारी मेमो में धारा 103(1) की जगह गलती से 403(1) लिखे जाने को आधार बनाकर जमानत नहीं दी जानी चाहिए. तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में महज तकनीकी खामियों के चलते राहत नहीं मिलनी चाहिए. सोनम को गिरफ्तारी के कारण कई दस्तावेजों के माध्यम से बताए गए थे और मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड में भी इसका जिक्र है.

पिछली याचिकाओं में कभी नहीं उठाया मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील से पूछा कि पहले तीन जमानत अर्जियों में गिरफ्तारी के कारण न बताए जाने की शिकायत क्यों नहीं की गई. जब मेरिट पर याचिकाएं खारिज हो गईं तो फिर तकनीकी आधार पर राहत कैसे दी जा सकती है. जस्टिस एम एम सुंदरेश ने मेघालय हाई कोर्ट के आदेश पर गहरी आपत्ति जताई.

रिहाई के बाद शर्तों का पालन

कोर्ट ने शुरुआत में जमानत रोकने का संकेत दिया था, लेकिन यह जानकर कि सोनम हाई कोर्ट की शर्त के मुताबिक शिलांग में ही रह रही है, रोक लगाने से इंकार कर दिया.