नई दिल्ली: अयोध्या रामजन्मभूमि (Ram Janmabhoomi) विवाद मामले में मूल वादी एम. सिद्दीकी के कानूनी वारिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में एक पुनर्विचार याचिका (Review Petition) सोमवार को दाखिल की गई. याचिका में मांग की गई कि संविधान पीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिसमें कोर्ट ने नौ नवंबर को विवादित जमीन का फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया था. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 14 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया. मुस्लिम पक्षकारों ने भी शीर्ष अदालत के फैसले के 14 निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी.

Jamiat Ulema-e-Hind to file review petition in the Ayodhya land dispute case in Supreme Court today.

