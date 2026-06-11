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होम मेकर नहीं नेशन बिल्डर कहिए, 30000 सैलरी की हैं हकदार... गृहणियों के काम पर SC का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि गृहिणियों का घरेलू श्रम और परिवार की देखभाल में दिया गया समय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 11, 2026, 8:54 PM IST
होम मेकर नहीं नेशन बिल्डर कहिए, 30000 सैलरी की हैं हकदार... गृहणियों के काम पर SC का फैसला
तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने गृहणियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवार में गृहणियों के योगदान को राष्ट्र निर्माण में अहम बताया है. कोर्ट ने कहा- गृहणियों को होम मेकर नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर कहिए. घर और परिवार की देखभाल में गृहिणियों के योगदान का महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अदालत ने गृहणियों की घर में काम करने की कीमत प्रतिमाह 30 हजार रुपये निर्धारित की है.

लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट का यह फैसला नवंबर 2001 में हरियाणा में सड़क हादसे में हुए गृहणी की मौत के मामले में हुई सुनवाई पर आया. सड़क हादसों के मुआवजा मामलों की सुनवाई करने वाले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) में अक्सर गृहिणियों के योगदान का मूल्यांकन करना चुनौती होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है.

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अदालत ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल और कोटिस्वर सिंह की बेंच ने घर के बिना पैसे वाले कामों की आर्थिक अहमियत पर जोर दिया. अदालत ने उम्मीद जताई कि होममेकर शब्द को अब नेशन बिल्डर यानी राष्ट्र निर्माता के तौर पर भी देखा जाएगा.

बेंच ने कहा, ‘घरेलू महिलाएं घर में योगदान देती हैं. वे राष्ट्र निर्माता हैं. वे राष्ट्र का निर्माण करती हैं. आप उस योगदान का आकलन कैसे करेंगे? उसे पैसे में कैसे बदलेंगे? ‘होममेकर’ शब्द को अब ‘नेशन बिल्डर’ की पहचान भी मिलेगी.”

महिलाएं हर दिन वर्किंग आवर्स से ज्यादा करती हैं काम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15-59 साल की आयु के बीच की महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय बिना वेतन वाले घरेलू कामों में बिताती हैं, जबकि पुरुष ऐसे कार्यों में 3 घंटे से भी कम समय देते हैं. अदालत ने कहा, “महिलाएं बिना वेतन वाले देखभाल और घरेलू कार्य पुरुषों की तुलना में 2.6 गुना अधिक करती हैं, यहां तक कि तब भी जब वे आर्थिक रूप से योगदान दे रही होती हैं.”

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गृहिणी का काम केवल खाना बनाना और बच्चे पालना नहीं

अदालत ने कहा, “एक गृहिणी का काम केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और घर संभालना नहीं है. वह परिवार की नींव को मजबूत बनाती है, अगली पीढ़ी तैयार करती है. जब किसी दुर्घटना के कारण गृहिणी की मौत हो जाती है, तब उसका मुआवजा तय करते उसके योगदान का आकलन जरूरी है. सड़क दुर्घटना के दावों का निपटारा आमतौर पर एक साल के भीतर हो जाना चाहिए.”

गृहिणियों की आय का आकलन जरूरी

अदालत ने कहा,”अगर पीड़ितों को दशकों तक इंतजार करना पड़े, तो कानून का मकसद ही खत्म हो जाता है. गृहिणियों की आय का आकलन करते समय उनकी उम्र, एजुकेशन, स्किल, पारवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक हालात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

महिलाएं हर महीने 30,000 की हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू देखभाल सेवाओं के नुकसान को मुआवजे के कैल्कुलेशन में एक अलग तरह से शामिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने मुआवजे के आकलन के लिए गृहणी की काल्पनिक मंथली इनकम 30,000 रुपये निर्धारित करने की बात कही. अदालत ने कहा, “उम्मीद है कि देश के सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस विषय की निगरानी करेंगे, ताकि गृहिणियों के योगदान को उचित कानूनी मान्यता मिल सके.”

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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