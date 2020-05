नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा बहाली के आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. दरअसल, जम्मू कश्मीर में 4जी सेवा ना होने पर दायर याचिकाओं पर वकील हुफेजा अहमदी ने दलील दी थी कि, 2जी सेवाओं से बच्चों की पढ़ाई और कारोबार में दिक्कत आ रही है. जिसके चलते Jammu Kashmir में 4जी इंटरनेट की बहाली की मांग की गई थी. Also Read - Coronavirus in Bihar: आंकड़ा 700 के पार, प्रवासी मजदूरों ने बताई दर्दभरी दास्‍तां

जम्मू-कश्मीर में 4जी सेवा चालू करने पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सरकार ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. जो अलग-अलग याचिकाकर्ताओं के उठाए विवादों पर विचार करेगी. सुप्रीम कोर्ट दिए आदेश के मुताबिक, इस समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय सचिव करेंगे. Also Read - Lockdown: अब इस राज्य में दिन के समय बिना रोक-टोक जा सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर, जरूरी नहीं होगा पास

This court has to ensure that national security and human rights are balanced. We do recognize that UT has plunged into crisis. At the same time court is cognizant to the concerns related to ongoing pandemic and hardships, Justice NV Ramana said. https://t.co/CY5ZbnNmjZ Also Read - Vande Bharat: एयर-इंडिया की विमान पहुंची कर्नाटक, लंदन से रेसक्यू कर लाए गए 326 भारतीय

— ANI (@ANI) May 11, 2020