दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली है. वहीं, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अपने पिछले फैसले के बाद आई सोशल मीडिया पर टिप्‍पणियों पर आज रविवार को अपनी प्रतिक्र‍िया दी हैं. न्यायाधीशों पर उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक परिदृश्य की ओर ले जाते हैं, जहां न्यायाधीशों को यह सोचना पड़ता है कि कानून वास्तव में क्या सोचता है इसके बजाय मीडिया क्या सोचता है. बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई की थी.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, भारत में जिसे पूरी तरह से परिपक्व या परिभाषित लोकतंत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, सोशल मीडिया का उपयोग अक्सर विशुद्ध कानूनी और संवैधानिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने के लिए किया जाता है.

In India which cannot be defined as a completely mature or defined democracy, social media is employed frequently to politicise purely legal and constitutional issues: Supreme Court judge Justice JB Pardiwala pic.twitter.com/PslsZkrL6y

