'कोर्ट का वक्त बर्बाद मत कीजिए'... CJP प्रदर्शन पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI की सख्त टिप्पणी

CJP छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि सही कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए और कोर्ट का समय बर्बाद न किया जाए.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 22, 2026, 12:34 PM IST
'कोर्ट का वक्त बर्बाद मत कीजिए'... CJP प्रदर्शन पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI की सख्त टिप्पणी
  • सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की तत्काल सुनवाई से इनकार किया.
  • मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वीडियो नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत याचिका दायर करें.
  • इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी मामले की तत्काल सुनवाई से मना कर चुका है.
  • CJP आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार जारी है.

CJP के ‘चलो संसद’ प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. मामले का उल्लेख कार्यवाही शुरू होने से पहले किया गया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे तुरंत सूचीबद्ध करने से मना करते हुए याचिकाकर्ता को नियमित कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मामला बड़ी संख्या में छात्रों से जुड़ा है और दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किए जाने की जांच जरूरी है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि कोर्ट का समय नहीं किया जाना चाहिए. जब याचिकाकर्ता ने पुलिस कार्रवाई के कथित वीडियो दिखाने की बात कही, तब पीठ ने कहा कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है और इस आधार पर तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती.

और पढ़ें: सीनियर IPS की लीडरशिप में दोबारा बनाएं SIT, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में SC का आदेश

ये मामला उस प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक संसद की ओर मार्च कर रहे थे. प्रदर्शन का मकसद एग्जाम अनियमितताओं, कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाना था. जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, दिल्ली पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की. बाद में हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया.

प्रदर्शनकारियों के घायल होने के वीडियो

घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने के वीडियो दिखाई दिए. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हिंसा की, पथराव किया और सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए. पुलिस ने इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की हैं और जांच जारी है.

दिलचस्प बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की थी. हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अदालत को ऐसे मामलों में बिना उचित प्रक्रिया के शामिल नहीं किया जाना चाहिए. अब दोनों अदालतों के रुख के बाद याचिकाकर्ताओं के सामने नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने का विकल्प बचा है. उधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. विपक्ष पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है और छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक उठा रहा है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.