अब 2030 से पहले जेल से बाहर नहीं आ पाएगा अबू सलेम! सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले रिहाई की याचिका ठुकराई

1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने समय से पहले रिहाई की मांग खारिज कर दी. 25 साल की अवधि नवंबर 2030 में पूरी होगी.

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1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सलेम की समय से पहले जेल से रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. सलेम ने अपनी याचिका में जेल में अर्जित रिमिशन और अंडरट्रायल के दौरान बिताई गई अवधि को 25 साल की अधिकतम कैद की अवधि में शामिल करने की मांग की थी.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया. इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया था कि याचिका को खारिज किया जा सकता है. हालांकि, पीठ ने उस समय आदेश सुरक्षित रख लिया था और दोनों पक्षों को लिखित दलीलें तथा संबंधित फैसले दाखिल करने की अनुमति दी थी.

क्या था अबू सलेम का दावा?

अबू सलेम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी थी कि जेल की सजा तय करते समय उसके अंडरट्रायल के दौरान बिताए समय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे आचरण के आधार पर सलेम को मिली रिमिशन को उसकी वास्तविक कैद की अवधि में शामिल किया जाना चाहिए.

सलेम की ओर से दावा किया गया कि उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर करीब तीन साल दो महीने की रिमिशन मिल चुकी है. उनका तर्क था कि अन्य मामलों में दोषियों को ऐसी रिमिशन का लाभ मिला है, इसलिए सलेम को भी इसका फायदा मिलना चाहिए.

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. सलेम की याचिका उस अवधि की गणना से जुड़ी थी, जिसे भारत ने पुर्तगाल को दिए प्रत्यर्पण आश्वासन के तहत स्वीकार किया था.

पुर्तगाल ने दिया था आश्वासन?

अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाने के दौरान भारत सरकार ने 17 दिसंबर 2002 को आश्वासन दिया था कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसकी जेल की अवधि 25 साल से अधिक नहीं होगी.

सलेम ने इसी आश्वासन को अपनी रिहाई की मांग का आधार बनाया. उसका कहना था कि 25 साल की सीमा की गणना में अंडरट्रायल अवधि और अर्जित रिमिशन को भी शामिल किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में भी पुर्तगाल के साथ हुए प्रत्यर्पण समझौते और भारत की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लेख किया था. उस फैसले में अदालत ने माना था कि सलेम को 25 साल की कैद पूरी होने के बाद रिहा करना होगा.

नवंबर 2030 तक इंतजार

अप्रैल 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि 25 साल की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है और यह अवधि नवंबर 2030 में समाप्त होगी.

हाईकोर्ट के अनुसार, सलेम की ओर से रिमिशन को 25 साल की अवधि में जोड़कर जल्द रिहाई की मांग करना समय से पहले था. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद फिलहाल सलेम को 2030 से पहले रिहाई मिलने की संभावना को बड़ा झटका लगा है. अबू सलेम को 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इस हमले ने मुंबई को दहला दिया था और मामले में सलेम की भूमिका लंबे समय से जांच और कानूनी कार्यवाही का हिस्सा रही है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी रिहाई का मुद्दा एक बार फिर नवंबर 2030 की निर्धारित समयसीमा से जुड़ गया है.